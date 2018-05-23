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Видеохит: Коала удочкой ловит рыбу

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  • 23.05.2018, 12:30

Курьезная «рыбалка» продолжалась более двух часов.

Семейство, отправившееся на рыбалку, познакомилось с любопытной коалой, которой тоже не оказалось чуждым такое времяпрепровождение, как рыбная ловля, пишет сайт 120.su.

Видеоролик, снятый в Стратмертоне (Виктория, Австралия), показывает как животное с интересом исследовало удочку на подставке, оставленную на берегу кем-то из рыболовов, причём выглядела коала настолько деловито, как будто и впрямь вознамерилась добыть себе рыбки на обед.

Автор ролика добавил, что животное вскоре задремало, так что «рыбалка» продолжалась более 2 часов, но, конечно, коала ничего не поймала.


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