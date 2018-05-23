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Главой Кобринского района стал ярый приверженец Путина

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  • 23.05.2018, 12:33
  • 1,907

Ранее Михаил Гришкевич возглавлял колзох в Пружанском районе.

Лукашенко 22 мая согласовал назначение Михаила Гришкевича председателем Кобринского райисполкома. На этом посту он сменит Александр Зозуля, который руководил районом с 2013 года, пишет nn.by.

Михаилу Гришкевичу 42 года. До этого он возглавлял колхоз «Журавлиное» в Пружанском районе, одно из лучших хозяйств Брестчины. Специализируется предприятие на выращивании зерновых культур, рапса, свинине, говядине, молоке.

Сейчас Гришкевич пошел на повышение, он возглавил соседний с Пружанами Кобринский район.

Журналисты посмотрели, что постит и что лайкет новый председатель в социальных сетях. Гришкевич очень активен в «Одноклассниках», где имеет два аккаунта. Там много неформальных фото вертикальщика. Система «Одноклассников» такова, что весь понравившийся тебе контент сразу отражается на твоей странице.

В результате обе страницы Гришкевича пестрят перепостами в поддержку Владимира Путина, а также оскорбительными для украинцев записями. Вот несколько примеров:


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