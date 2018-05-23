Кипр ввел новые правила выдачи гражданства по схеме «золотая виза» 23.05.2018, 12:41

Кандидатов будут проверять более тщательно.

Кипр ужесточил процедуры проверки в рамках схемы, известной как "золотая виза", которая предоставляет кипрское гражданство инвесторам.

Об этом заявил министр финансов Кипра Харрис Георгиадес, сообщает Euractiv.

По словам министра, власти Кипра ввели более строгий контроль над программой и ограничили до 700 количество паспортов, которые будут выдвавать богатым иностранцам каждый год.

"Например, помимо проверок, проводившихся до сегодняшнего дня, каждом конкретном случае будет проводится тщательная, исчерпывающая проверка специализированными иностранными фирмами", - сказал Георгиадес.

Кипр подвергся критике за схему "наличные за паспорт", которая в первую очередь привлекает богатых россиян и китайцев.

"Мы не согласны с утверждением о том, что паспорт Кипра продается. Кипрский паспорт - как любой государственный паспорт - предоставляется на основе конкретных критериев", - сказал Георгиадес.

Он отклонил претензии, что схема вышла из-под контроля, и сказал, что поправки ограничивают количество паспортов.

"Ежегодно выдается разрешение на 700 заявок - эта цифра составляет менее 30% от общей натурализации на Кипре", - сказал он.

Схема была введена для привлечения необходимых Кипру денежных средств после того, как в 2013 году страна обанкротилась и ей потребовалась многомиллиардная помощь со стороны международных кредиторов.

Чтобы иметь право на получение кипрского паспорта, иностранцы должны внести как минимум 2 миллиона евро инвестиций в имущественные, деловые или государственные облигации и иметь постоянное место жительства на Кипре.

По оценкма экспертов, в результате работы схемы Кипр получил 4,8 млрд. евро до 2016 года.