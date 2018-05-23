Отпуск-2018: куда поехать без визы этим летом 23.05.2018, 12:58

Отсутствие визы в паспорте - не помеха для того, чтобы отлично отдохнуть и увидеть мир.

Популярные безвизовые направления у белорусов в этом сезоне - Турция, Египет, Украина, Грузия, Черногория, Албания, Тунис, пишет kp.by.

- Люди, которые любят пляжный отдых или хотят вывезти детей на море, обычно начинают выбор с Турции. Те, кто выбирает бюджетный отдых, едут в Украину. А те, кто любит новые впечатления, останавливают свой выбор на Грузии, Абхазии, Черногории, Албании, - говорит директор турфирмы «Алые паруса» Татьяна Монич.

Чем раньше вы выкупаете тур с вылетом из Минска, тем дешевле он обходится. Если вы собираетесь в отпуск в июле-августе, ждать горящих предложений смысла нет - путевки будут только дорожать.

Но обратите внимание на туры с вылетом из Киева - путевка по некоторым направлениям может обойтись намного дешевле, иногда даже в два раза.

Важный лайфхак на будущее: чтобы сэкономить, в следующем году начинайте искать путевки в феврале-марте. Когда вы летом посмотрите, сколько стоят туры в те же самые отели на те же даты, разница в цене вас впечатлит:

- Например, отдых в Турцию для семьи из 4 человек, купивших путевку в марте, подорожал сейчас на 1000 долларов, - говорит Татьяна. - Кстати, в этом году многие направления выросли в цене от 10% до 30%.

Если бюджет на отдых ограничен, сэкономить сейчас можно при покупке туров на осень. Во многих странах это очень комфортное время для путешествий - бархатный сезон без толп туристов.

Турция: пляжный отдых и «все включено»

Одно из самых популярных направлений для пляжного и семейного отдыха: теплое море, солнце, пальмы, «все включено»… Впрочем, вы можете разрушить стереотип о том, что в Турцию едут только за ленивым тюленьим отдыхом, ведь здесь есть немало интересных мест, где стоит побывать. Например, увидеть белоснежные террасы Памуккале, которые называют геологическим чудом. Или побывать в Каппадокии с ее подземными городами и каменными столбами, образовавшимися после извержения вулканов.

Путевка из Минска в район Кемера и Алании в июне стоит от $940 на двоих на 10 ночей (речь про самый простой отель-троечку, в хороших цена будет начинаться от $1400). В июле - от $950, в августе - от $1040. В сентябре ценник снизится и будет стартовать от $880.

Поездка с вылетом из Киева в июне-июле обойдется от $700, в августе - от $750, в сентябре - от $590 (плюс трансфер).

Белоснежные террасы Памуккале называют геологическим чудом. Фото: pinterest.com

Египет: из Киева в два раза выгоднее, чем из Минска

Еще одно популярное место для пляжного отдыха. В Шарм-эль-Шейх виза не нужна, а в Хургаде за штамп в аэропорту надо заплатить $25. Правда, поездка в Египет летом - на любителя, поскольку в это время там очень жарко. Но все зависит от того, как вы переносите жару.

- Поскольку влажность там низкая, 40 градусов в Египте переносятся легче, чем 30 градусов в Беларуси, - говорят в турфирме.

Египет - это именно то направление, куда покупать путевки из Киева намного выгоднее, чем из Минска. Например, вылет из белорусской столицы в Хургаду или Шарм-эль-Шейх стоит от $1400 на двоих на 10 ночей по системе «все включено», и это слабенькая четверка. В сентябре такой тур будет стоить от $1200.

А вот при вылете из Киева вы можете сэкономить почти в два раза: путевка в июне стоит от $650 на двоих на 10 ночей, в сентябре - от $750.

Черногория: виза не нужна только при путешествии самолетом

Это страна безвизовая для белорусов при условии, что вы летите самолетом, а не путешествуете наземным транспортом. При поездке на автобусе визу придется сделать. В Черногорию едут не только полежать на пляже, но и побывать на интересных экскурсиях - например, отправиться в каньоны рек Тара и Морача. Вы будете петлять на автобусе среди гор, заросших лесами, увидите, как речка Морача прорезала себе дорогу между скалами. Любители рафтинга могут сплавиться по Таре.

Путевка в Черногорию из Минска стоит от 820 евро на двоих в июне на 10 ночей (вилла без питания на курортах Будва, Бечичи). В июле-августе - около 900 евро, в сентябре - от 920. Вылеты из Киева не слишком популярны, поскольку разница с учетом трансфера получается незначительной - от 670 евро на двоих без питания.

В Черногории можно полетать над водой на флайборде.

Фото: ИРИНА КАЛИНИНА

Албания: открываем самую закрытую страну Европы

В этом году виза в Албанию не нужна с 1 апреля по 31 октября. Соседка Черногории может подарить много чудесных впечатлений, но надо быть готовым к тому, что это - страна контрастов. Вот пляж с белоснежным песком, пальмы, новенькие отели, а вот - трущобы, грязь и мусор. Поэтому главное - собрать заранее максимум информации о поездке. К лучшему пляжному курорту Ксамилю, который называют албанскими Мальдивами, придется ехать от аэропорта 4 часа. Цены на путевки примерно такие же, как в Черногорию: от 820 евро в июне на 10 ночей, от 920 евро в сентябре (отель в Дурресе без питания).

Тунис - альтернатива Турции и Египту

Страна по сервису похожа на Турцию и Египет, там есть отличные песчаные пляжи с пологим входом в море и система «все включено». Платить за визу не нужно, только если вы едете через турфирму. По прибытии вам ставят штамп в паспорт - это разрешение для однократного посещения страны.

Тем, кто хорошо переносит жару, можно ехать и летом, но идеальным временем для отдыха в Тунисе считается сентябрь-октябрь. Путевки на июнь уже можно не везде найти. Тур из Минска в конце июля стоит от $1430 на 11 ночей на двоих, «все включено». В сентябре - от $1090. Из Киева путевка обойдется от $970 на двоих в июне, от $670 в сентябре. Популярные курорты - Хаммамет, Сус.

Украина: бюджетный отдых на море

- Популярностью пользуются курорты Затока и Коблево, - говорит Татьяна. - Это самое бюджетное направление, куда мы предлагаем автобусные туры. Дорога займет примерно 16 часов. Выезжаете после обеда - утром на море. Дешевле всего обойдутся варианты без удобств, где туалет расположен на территории. Например, такая путевка в июне на 11 дней с проездом, проживанием и трехразовым питанием стоит $165 на человека. Вариант со всеми удобствами в номере - $200, в августе - $270.

Но будьте осторожны - в Украине была зафиксирована вспышка кори, поэтому перед поездкой изучите ситуацию о том курорте, куда вы собираетесь ехать.

Грузия: за впечатлениями и кулинарными шедеврами

В эту страну едут те, кто ищет не столько пляжный отдых, сколько новые впечатления. Знакомьтесь со страной, изучая достопримечательности и открывая для себя знаменитую грузинскую кухню. Если вы еще не пробовали настоящие хачапури и хинкали - срочно исправьте эту ошибку.

Путевка на 10 дней с вылетом из Минска в отель 3* с завтраками в Батуми - от $920 в июне. В хороший отель - от $1200 - 1300. Можно выбрать автобусный тур с транзитными ночлегами и отдыхом на море. Он длится 15- 17 дней, из них 11 - на море, и стоит от $350 на человека (включено трехразовое питание на отдыхе).

Краснодарский край: отпуск со вкусом ностальгии

- Отдых в регионах Анапы и Туапсе в июне на 10 ночей на двоих без питания в отеле со всеми удобствами обойдется от 550 рублей, - рассказал директор турагентства «Вершина» Сергей Загадский. - Прибавьте к этому стоимость проезда. Поездка автобусом обойдется в 190 рублей на человека в обе стороны и займет 30- 33 часа, поездом в плацкарте - около 430 рублей в обе стороны и займет двое суток. Если вы летите самолетом до Краснодара, прибавьте от 520 рублей в обе стороны плюс стоимость трансфера - около 200 рублей (машина).

В регионе Геленджика отдых будет дороже - от 700 рублей на двоих за 10 ночей. В регионе Сочи можно найти от 460. В пик сезона цены вырастут на 30 - 40%, а в сентябре вернутся к уровню июньских.

Путешествовать можно и самостоятельно: выбирать билеты удобно на сайте aviasales.ru, а бронировать жилье - на booking.com или airbnb.ru. Но осторожнее с пересадками в зоне Шенгена: даже если вы летите в безвизовую страну и делаете транзитную пересадку, в некоторых аэропортах у вас могут потребовать шенгенскую визу.