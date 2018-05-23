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В минском торговом центре поставили новогоднюю елку

  • 23.05.2018, 13:21

Елка появилась сегодня утром.

23 мая в холле ТЦ Galleria Minsk установили новогоднюю елку с игрушками. Tut.by попытался выяснить, для чего это сделали и как долго она там простоит.

Елка в торговом центре появилась утром. Покупатели делают на фоне украшенной елки фотографии и шутят: «Либо забыли убрать, либо праздник круглый год».

В ТЦ Galleria Minsk от комментариев отказались. Елка, как журналистам пояснили, простоит до конца сегодняшнего дня, после чего ее уберут.

Как рассказали организаторы акции, инициатива установить новогоднюю елку в мае принадлежит одному из мобильных операторов. Компания решила привлечь таким образом внимание к премьере семейного 3D-спектакля «Аднойчы ў вялізным горадзе».


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