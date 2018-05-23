Активист РЭП из Гродно: Мы хотим поддержать наших лидеров 23.05.2018, 13:40

В Гродно подали заявку на пикет в защиту руководства независимого профсоюза РЭП.

"Прекратить преследование независимых профсоюзов в Беларуси!" "Остановить уголовное дело против Геннадия Федынича и Игоря Комлик!" Под такими лозунгами по всей стране пройдут пикеты солидарности с профсоюзом РЭП с 30 мая по 1 июня.

Гродненские активисты РЭП также подали заявки на проведение акции 1 июня в Коложском парке. Про заявку «Радыё Рацыя» рассказывает активист профсоюза РЭП Игорь Банцер:

- В рамках республиканской акции по поддержке независимого профсоюза РЭП в Гродно подали заявку на мероприятие, которое состоится 1 июня в Коложском парка. Тема мероприятия: поддержка наших руководителей РЭПа, против которых незаконно начаты уголовные дела. Мы хотим просто поддержать их и это будет происходить по всей стране, во всех городах, где существуют нормальные ячейки независимого профсоюза.

Гродненские активисты РЭП ждут ответа от властей города, также известно, что на сегодня поданы заявки на проведение акций протеста в Минске - в трех местах, Гомеле, Калинковичах, Светлогорске, Речице, Ветке, Бресте, Барановичах, Могилеве, Бобруйске, Круглом, Слониме и Новополоцке.