закрыть
23 мая 2018, среда, 14:06
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

«Уровень свинца в крови вырос за два года вдвое»

  • 23.05.2018, 13:58
На производстве свинцовых аккумуляторов в Пинске
Фото abw.by

Двое пинчан рассказали о своем опыте работы на белорусских аккумуляторных заводах и о том, что их беспокоит.

Результаты анализов - под секретом

Григорий К. работает на заводе по производству аккумуляторных батарей Exide Technologies в Пинске. Недавно пинчанин заметил, что состояние его здоровья ухудшилось, это он связывает с повышением уровня свинца в крови.

Мужчина встретился с корреспондентами Медиа-Полесья и рассказал некоторые вещи о производстве аккумуляторов, о технике безопасности, и о том, стоит ли строить подобные предприятия в Беларуси.

- Григорий, расскажите, о работе и о том, что вас беспокоит?

- Работаю на заводе Exide Technologies в Пинске более трёх лет. Моя работа не связана непосредственно с производством аккумуляторов, но в цеху бывать приходится. В последнее время мои знакомые заметили, что в последнее время мне тяжело фокусировать внимание и запоминать информацию. Раньше такого не было. Я предположил, что это связано с уровнем накопления свинца в моём организме.

Фото иллюстрационное, abw.by

- Вы проверяли этот уровень?

- Его проверяют на нашем заводе каждый год. Прежде уровень свинца в моей крови был ниже природной нормы, но за два года он вырос в два раза, а за последние три месяца ещё на 15%. Конечно, до опасной дозы это далеко (она составляет 1 мг), но подозреваю, что мой организм очень чувствителен к свинцу. Кстати, мне не очень хотели отдавать результаты анализов, пришлось настойчиво просить.

- А где можно проверить содержание свинца в крови?

- В Беларуси эти анализы не делают, нет аппаратуры, способной выявить такую дозу свинца в крови. Частные лаборатории делают забор крови и отвозят пробы в Россию. По-моему, последний раз отправляли в Питер. (Оказалось, что такой анализ можно сделать в частных лабораториях. - Прим.).

- Как думаете, почему накопление свинца в вашем организме возросло?

- Мне пришлось несколько раз в месяц заходить в цех, я был в защитном халате и маске. Не в самом цехе, где производится сборка пластин, но проходил через область их производства.

- Что можете сказать о самом производстве на заводе Exide Technologies в Пинске?

- Станки старые, но вытяжки есть и работают постоянно. Завод каждый день моется, даже офисы, рабочих заставляют надевать бахилы при входе в офис. Заставляют и самих людей мыться после смены.

Интересно, что место сборки аккумуляторов не изолировано, а цех очень большой. Получается, что на самой сборке рабочие в защите и респираторах, а через три метра уже просто в робах и марлевых повязках.

С моей точки зрения, к самой компании вопросов нет, трудовая дисциплина и техника безопасности поддерживается на уровне, но наши люди немножко расхлябанные, так что могут быть инциденты исполнителя.

- Не опасно ли расположение аккумуляторного завода в Пинске?

- Это промзона. Там всегда располагались различные предприятия. Но, чтобы сказать что-то конкретное, надо проводить замеры воздуха и почвы.

- Есть ли текучесть кадров на Пинском Exide Technologies?

- Ну, сейчас ситуация очень интересная, дело в том, что в Беларуси такой завод только один. Компания «Ай-Пауэр» строит новый завод под Брестом и переманивает квалифицированные кадры. А так, в Пинске практически нет предприятий с такой зарплатой, как на Exide Technologies.

- Что думаете о нашумевшем строительстве аккумуляторного завода в Брестской СЭЗ?

- Не знаю, какой будет завод «Ай-Пауэр» под Брестом. Нужна культура производства и технологии. Может, они там самые передовые будут, но то, что это производство опасное, несомненно.

- Какие Ваши дальнейшие шаги?

- Буду менять работу 100%, мне моё здоровье дороже.

Познань и Пинск. Заводы схожие, условия разные

Ещё один пинчанин Микола Литвин в группе Facebook «Брест против строительства завода свинцовых АКБ» подтверждает, что производство это опасное, и требует строжайшего соблюдения технологий и внимания к персоналу.

- Я работал на заводе «Полесские аккумуляторы» в Пинске. Дважды был в командировке в Познани (Польша) – завод “Centra” американского концерна EXIDE, который контролирует 33% рынка аккумуляторов в мире, – пишет Микола. - Завод в Познани находится в центре города, стоки сливают в реку Варту, приток Одера, так там такая чистая вода, что редкие виды рыб живут: форель, угорь.

В Пинске только сборка и зарядка аккумуляторов была, свинцовые пластины привозили из Польши. А вот в Польше был полный цикл производства, и их очистные сооружения занимали площадь большую, чем сами производственные помещения.

СПРАВКА

Свинец считается канцерогенным веществом. Доза, которая превышает 1 мг, способна вызвать множество побочных эффектов, а при дозах, превышающих 10 мг, большинство случаев заканчивается летальным исходом.

Наиболее ранние токсические эффекты свинца проявляются в расстройствах центральной нервной системы. Чаще развивается астенический синдром, проявляющийся головными болями, повышенной утомляемостью, ухудшением памяти, часты проявления вегетативной дисфункции с преобладанием парасимпатического тонуса.

Свинец в крови также способен вызывать депрессию, из-за чего нарушаются мозговые процессы.


популярное за неделю

Мнение

Марш рассерженных белорусов на Дрозды не за горами
Марш рассерженных белорусов на Дрозды не за горами Артём Черняк
Мамы
Мамы Ирина Халип
Авантюра Лукашенко закончилась крахом
Авантюра Лукашенко закончилась крахом Павел Северинец
Вылетели с треском
Вылетели с треском Владимир Халип