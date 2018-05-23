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Кругооборот Маска в мире

  • Владимир Спиваковский, «Новое время»
  • 23.05.2018, 13:59
Илон Маск
Фото: Reuters/Pixstream

Настоящая миссия бизнесмена – поломать стереотипы и дать этому миру новый рывок.

Маска снимают с работы?

На самом деле, это не совсем так. Это кругооборот Маска в мире.

Я изучал его биографию. Он не выстраивает свою жизнь в вечной преданности одному своему продукту.

Доведя любой свой продукт до достаточного высокого уровня, а также до предела своей дальнейшей некомпетентности, он передает (продает) его и устремляется к новым вершинам.

Поэтому «а-ля-Tesla-автомобилестроение» подхватят теперь другие люди, как было с PayPal. Он им и так открыл все патенты, типа, пользуйтесь даром, мне надолго они не понадобятся.

Тем самым он открыл широкое авеню всем своим автомобильным конкурентам, которые гораздо мощнее и опытней, чем он. Пусть теперь они изготовляют миллионы новых электрокаров и зарабатывают.

Его жизненный уклад – поломать бытующий в мире стереотип и дать этому миру новый рывок

А у Илона Маска впереди космос и космический интернет, а также гиперлупы. Он человек не-моно-продукт. И в этом его уникальность и сила. Он ракетоноситель, а не паровоз.

Он через несколько лет и эти проекты доведет до середины и передаст всю рутину доходности, креативности и менеджмента в руки опытных СЕО. И правильно сделает.

Все упреки по поводу того, что он а-ля авантюрист, берет огромные рисковые кредиты. Это все чепуха. Он предназначен миру не для этого.

Его жизненный уклад – поломать бытующий в мире стереотип и дать этому миру новый рывок.

Солнечную электростанцию в Австралии за 100 дней он построил, хотя никто не верил. Гиперлуп под Лос-Анджелесом тоже, PayPal функционирует, фальконы взлетают, Tesla ездит.

У Tesla ведь проблема не в рентабельности, а противодействии мировым автомобильным гигантам, которым не очень нравится ни ситуация с машиной, ни с солнечными аккумуляторами, которые поперек горла транснациональным нефтяным и газовым бизнесам.

Так что ничего страшного с Илоном Маском не происходит.

Кстати, возможно, он сам-то и стал инициатором нынешних своих должностных перемен.

Оно ему надо – бороться с мельницами, когда впереди столько приятных суперпроектов?

Владимир Спиваковский, «Новое время»


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