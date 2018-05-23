Следственный комитет прекратил дело о гибели солдата в Печах 10 23.05.2018, 14:11

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Михаил Бевзюк

Фото: соцсети

СК утверждает, что состава преступления нет.

17 мая Следственный комитет закрыл дело о доведении до самоубийства солдата срочной службы Михаила Бевзюка из Озаричей. Предварительное расследование длилось полгода, не нашло состава преступления в смерти парня. Сообщение об этом получил Юрий Бевзюк, брат погибшего солдата, сообщает «Еврорадио».

19 марта 2015 года Михаил Бевзюк позвонил брату из Печей, где проходил службу, с просьбой приехать к нему в ближайшие выходные и привезти необходимые вещи. 20 марта Михаил снова позвонил брату и уточнил список необходимых вещей. А утром 21 марта Юрию Бевзюку позвонили из воинской части и сообщили, что Михаил повесился.

Дело Михаила Бевзюка прозвучало в СМИ после резонансной гибели в Печах 21-летнего пинчанина Александра Коржича. Юрий Бевзюк поставил под сомнение официальную версию о суициде брата в армии. С помощью правозащитника Леонида Судаленко он обратился в Следственный комитет, требуя возбудить уголовное дело по факту возможного доведения молодого солдата до самоубийства.

Однако расследование не прояснило новых обстоятельств в смерти Михаила Бевзюка. Его родственники имеют право ознакомиться с материалами уголовного дела. Также они могут обжаловать постановление о прекращении предварительного расследования в прокуратуре или в суде.