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Популярность Евросоюза достигла рекордного уровня

  • 23.05.2018, 14:20

Зафиксирован наивысший уровень внутренней поддержки ЕС с 1983 года.

Более двух третей жителей Европейского Союза считают, что их страны выигрывают от членства в ЕС. Таковы обнародованные в среду, 23 мая, в Брюсселе итоги опроса "Европа-барометр", который ежегодно проводится по заказу Европарламента. Это наивысший уровень "внутренней" поддержки ЕС с 1983 года. Еще в 2010 году лишь 53 процента опрошенных считали, что их страны выигрывают от членства в ЕС, сообщает dw.com.

48 процентов респондентов считают, что их голос влияет на решения, принимаемые в Евросоюзе. Между тем если в Германии свой голос считают влиятельным 72 процента опрошенных, то в Италии - только 30. Это даже меньше, чем в выходящей из состава ЕС Великобритании: там 35 процентов респондентов считают, что их голос важен для Евросоюза.

Симпатии к Евросоюзу и вера в важность собственного голоса внутри организации стали расти во второй половине 2016 года. Именно Brexit стал "тревожным звонком" для жителей Евросоюза и заставил их сплотиться вокруг общих целей, говорится в опросе.

Молодежь - за Европу

Согласно другому опросу, проведенному фондом имени Бертельсмана (Bertelsmann-Stiftung) и Варшавским институтом публичной политики (ISP) в шести странах ЕС: Германии, Австрии, а также государствах Вышеградской группы - Венгрии, Словакии, Польше и Чехии, подавляющее большинство молодежи в возрасте от 15 до 24 лет - убежденные сторонники европейской интеграции. В среднем 77 процентов считают, что членство в ЕС - это хорошо.

Ни в одной из этих стран доля скептиков не превышает 30 процентов (Словакия), а в Германии она составляет всего 13 процентов. При этом, однако, только незначительное меньшинство опрошенных (в среднем 17 процентов) полностью удовлетворено состоянием дел в ЕС и не видит необходимости что-либо менять, проводить реформы.


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