Евгений Афнагель: Пособникам Лукашенко бежать будет некуда 9 23.05.2018, 14:30

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Евгений Афнагель

Фото: «Белсат»

Силовики держат этот вариант в уме.

Вчера Лукашенко назначил нового замкомандующего внутренними войсками. Заместителем командующего внутренними войсками МВД стал полковник Хазалбек Атабеков. Атабеков участвовал в разгоне «Плошчы-2010» - тогда бойцы внутренних войск вели себя с протестующими наиболее жестко.

В марте 2012 года Хазалбека Атабекава внесли в санкционный список ЕС, но в 2015 году европейские санкции были сначала заморожены, а потом и вовсе отменены. Зачем Лукашенко окружает себя людьми с сомнительной репутацией? Сайт Сharter97.org обратился за комментарием к координатору гражданской кампании «Европейская Беларусь» Евгению Афнагелю:

- Это уже не первый раз, когда Лукашенко на руководящие должности назначает людей, которые не просто лично преданы, а являются соучастниками его преступлений. Люди, выполняющие незаконные приказы, избивающие демонстрантов, применяющие неоправданную силу к митингующим. Диктатор понимает, что подобные личности будут защищать его до самого конца.

Таких людей не так много, даже среди силовиков. Большинство исполняют приказ, но не перегибают палку, так как понимают, что за преступления придется отвечать.

- Жесткие разгоны мирных акций протеста и задержания активистов оппозиции не прекратились, даже наоборот. Как должна реагировать международная общественность на подобные действия?

- Буквально сегодня верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Фредерика Моггерини заявила, что фальсификация выборов в Венесуэле - достаточный аргумент для введения санкций Евросоюза.

Европа отлично знает, что «выборы» в Беларуси проходят с нарушениями всех общепринятых норм. Европейские политики прекрасно осведомлены о том, как белорусские власти попирают свободу слова и свободу мирных собраний. ЕС знает о похищениях лидеров оппозиции и превентивных арестах перед акциями протеста. Все вышеперечисленные нарушения закона являются достаточными для введения санкций Евросоюза.

Если следовать морали и европейским принципам, то санкции против режима Лукашенко нужно было вводить еще вчера.

- После Революции достоинства в Украине «беркутовцам», исполнявшим преступные приказы Януковича, пришлось спасаться за границей. Кто-то бежал в Россию, кто-то в Беларусь. Как вы думаете, держат ли белорусские силовики в уме такой вариант, что ситуация в стране изменится, а за свои преступления придется отвечать?

- Думаю, что они все прекрасно осознают и держат в уме, особенно те, кто уже находился под санкциями Евросоюза. Если украинские «беркутовцы» смогли скрыться в России и Беларуси, то белорусским силовикам стоит задуматься о своем будущем.

В Украину для них въезд закрыт, а у России хватает своих проблем. Пособникам Лукашенко бежать будет некуда. Правозащитные организации и СМИ систематически фиксируют нарушения прав человека. В свободной Беларуси это станет базой для люстрации силовых ведомств.