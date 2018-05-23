Синоптики объявили штормовое предупреждение 2 23.05.2018, 15:01

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Фото: charter97.org/Иван Межуй

Ожидаются сильные ливни, град и шквалистое усиление ветра.

Синоптики прогнозируют 23 мая грозы по большей части Беларуси. В отдельных районах — сильные ливни, град и шквалистое усиление ветра. Объявлен оранжевый уровень опасности. Об этом tut.by сообщает Белгидромет Минприроды.

«Сегодня, 23 мая, в период с 12.00 до 18.00, на большей части территории ожидаются грозы. При грозах в отдельных районах сильные ливни, град и шквалистое усиление ветра порывами до 15−20 м/с. Неблагоприятные явления сохранятся до конца дня», — рассказали синоптики.

В Минске в период с 12.00 до 18.00 также ожидается гроза. При грозе местами по городу сильные ливни, град и шквалистое усиление ветра порывами до 15−20 метров в секунду.

При сильном дожде МЧС не рекомендует спускаться в подземные переходы и другие заглубленные помещения. Гражданам советуют укрыться в зданиях, расположенных выше возможного уровня подтопления.

Если ожидается сильный ветер, нужно убрать хозяйственные вещи со двора и балконов, а машину оставить в гараже или на парковке вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

На улицах лучше обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей, деревья и разнообразные сооружения повышенного риска (мосты, эстакады, трубопроводы, линии электропередачи, потенциально опасные промышленные объекты).