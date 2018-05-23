Евгений Ройзман и спящая Россия Путина Константин Эггерт

23.05.2018, 14:54

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ЕВГЕНИЙ РОЙЗМАН

Фото: итар-тасс

Выбранный гражданами, а не администрацией президента политик станет музейной редкостью в РФ.

В Америке и большинстве стран Европейского союза теперь уже бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман мог бы претендовать на любую должность общенационального уровня, включая, при определенных условиях, пост главы государства.

Почему Кремль боится избранных

Харизматичный, деловитый, с богатой биографией человек действия был бы востребован и любим. Евгений Вадимович любим (как показали демонстрации в Екатеринбурге в его поддержку), но совершенно не востребован страной в широком политическом смысле слова. Его избрание в 2013 году стало одним из последних отзвуков эпохи протестов, начавшейся в 2011 году, так же, как и полученные Алексеем Навальным на выборах мэра Москвы 27 процентов голосов, и избрание Бориса Немцова депутатом Ярославской областной думы.

Власть тогда быстро опомнилась, и начала блокировать любую возможность не только новых побед альтернативных кандидатов на выборах, но и способность уже избранных влиять на ситуацию. Так, в Екатеринбурге реальные полномочия по управлению городским хозяйством принадлежали не Ройзману, а послушному губернатору (а значит и Кремлю) сити-менеджеру. Однако даже в такой символической роли Ройзман не устраивал власть. Тем более после того, как высказался в поддержку Алексея Навального. Он ушел с честью, показав, что в России есть люди, для которых дорого понятие "репутация".

В администрации президента знают: даже при отсутствии реальных рычагов управления всенародное избрание дает авторитет, который уже сам по себе является вызовом путинской системе. Именно поэтому выборы мэра в уральской столице России были аннулированы послушными Кремлю и губернатору депутатами. Как в Средние века, легитимность любой власти в России может исходить только от трона, простите, президентского кресла в Москве.

Тренд на сворачивание любых выборов

Не удивлюсь, если после "триумфального" избрания Сергея Собянина мэром Москвы, которое ему обеспечат с помощью гигантских вливаний бюджетных средств и гастролирующих кандидатов типа Антона Красовского, Мосгордума тоже решит, что москвичам нельзя больше доверять избрание мэра. При "Путине 4.0" тренд на сворачивание любых выборов приобретет необратимый характер.

Вслед за Рамзаном Кадыровым предложения Владимиру Владимировичу остаться президентом пожизненно будут все чаще выдвигать депутаты, затравленные западными санкциями олигархи и прикормленные деятели культуры и искусства.

Даже если Путин от их предложений откажется формально (Россия все же не Туркменистан и не Северная Корея), то суть политического режима после его ухода из Кремля не изменится. Нынешний президент будет сохранять контроль над системой, как бы ни называлась его должность после мая 2024 года.

Чем ближе к этой дате, тем больше будут в Кремле бояться появления в политике новых лиц, пусть и на уровне мэров крупных городов. Демократия не сводится к выборам, но они - один из ключевых элементов настоящей демократии.

И именно этот институт в ближайшие годы окончательно убьют, превратив в клоунаду, подобную той, какими были так называемые президентские выборы 2018 года. Винить в этом только администрацию президента и соловьевых-киселевых-пушковых было бы ошибочно.

Критически настроенные граждане, живо обсуждавшие, кто лучше в качестве символической фиги Путину - Собчак или Грудинин, несут за нынешнее положение дел в стране не меньшую ответственность, чем екатеринбургские депутаты, воевавшие с Ройзманом, или те, кто голосовал за нынешнего президента по зову сердца. Более того, последние как раз виноваты меньше всего.

Российская элита подает пример

Этих людей большинство (хотя и далеко не семидесятисемипроцентное, конечно). Они - та спящая Россия, которая ничего не хочет менять и которая обеспечивает нынешней власти весьма комфортное существование.

Если бы не международная изоляция и необходимость финансово выручать Тимченко, Ротенбергов, Абрамовича и Дерипаску, жизнь Кремля была бы вообще прекрасна. Но это пока приемлемые издержки жизни в "крепости Россия". Ведь гарнизоном командовать намного проще, чем свободными гражданами.

Трудно требовать от постсоветского человека гражданской зрелости, если пример трусости и цинизма показывает так называемая элита. Почему Сергей Андреевич из Саратова должен требовать соблюдения своих гражданских прав, если ни один федеральный министр не подал в отставку в знак несогласия с катастрофической политикой Кремля, как внешней, так и внутренней?

Те наверху, кто прекрасно понимает, насколько разрушительна для России война с Украиной или бесконечная конфронтация с Западом, молох репрессивных законов и всевластие спецслужб, молчат. Так почему должен "высовываться" Сергей Андреевич? Страх и покорность идут рука об руку с ура-патриотизмом и ненавистью к тем немногим, вроде Евгения Ройзмана, кому "больше всех надо".

Спящая Россия когда-то проснется. Почему, кто и как ее разбудит, мы сегодня не знаем. Хотелось бы, чтобы - когда это случится - те, кто, как Ройзман, держался до конца и не потерял лица, смогли бы вернуться в политическую жизнь. Или хотя бы сказать: "Мы сделали все, что смогли!"

Константин Эггерт, "Немецкая Волна"