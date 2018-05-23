Cемашко: Цены на топливо нужно повышать 24 23.05.2018, 15:13

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Владимир Семашко

Фото: DELFI

По словам чиновника, предыдущее повышение цен было «небольшим».

Об этом сегодня заявил журналистам заместитель премьер-министра Владимир Семашко, пишет tut.by.

— Повышение, которое было, небольшое. При этом у нас топливо стоит значительно ниже, чем в ближайших странах. Мы страна, в которой добывают лишь 1,7 млн тонн, а потребляют 7,5 млн тонн нефти — столько надо, чтобы удовлетворить народное хозяйство и население бензином и керосином.

К тому же вы видите, что происходит с нефтью: буквально за месяц она подорожала с 60 до 80 долларов — на 30 процентов. Куда нам деваться, если в себестоимости топлива 90 процентов занимает нефть? Поэтому нам надо повышать цены, в разумных пределах, — обозначил свою позицию Семашко.

Он также напомнил: два нефтеперерабатывающих завода — в Новополоцке и в Мозыре — переживают модернизацию. Завершиться она должна к 7 ноября 2019 года. Первый проект стоит 1,64 млрд долларов, второй — 1,735 млрд долларов. Чтобы строить и обслуживать кредиты, заводы должны работать с прибылью.

— Для чего мы проводим модернизацию? Чтобы иметь конкурентоспособный продукт и повысить мощности заводов — до 12 млн тонн переработки. После модернизации глубина переработки повысится до 90−92 процентов. В советское время этот показатель был равен 54−56 процентам.

То есть из тонны нефти выходило 540−560 килограммов светлых нефтепродуктов — бензина, керосина, дизтоплива. Все остальное стоило дешево, отсюда и плохая экономика. Сейчас в остатке будет лишь сухой нефтяной кокс, который можно будет сжигать. Цена нефти будет расти дальше, Россия завершит налоговый маневр, нам надо быть способными работать эффективно, — резюмировал Семашко.

Напомним, 15 мая цены на автомобильное топливоg изменились в десятый раз за год: бензин и дизтопливо тогда подорожали на 1 копейку.