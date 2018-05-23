В Вильнюсе появится сквер имени Бориса Немцова 23.05.2018, 15:23

Борис Немцов

Фото: rufabula.com

Именем российского оппозиционного политика назовут сквер перед посольством России.

Городской совет Вильнюса принял решение назвать сквер перед посольством России именем Бориса Немцова. Об этом в своем «Фейсбуке» заявил российский журналист, заместителm председателя движения «Открытая Россия» Владимир Кара-Мурзa:

«32 голоса за, 1 против, 1 воздержался. Решение вступит в силу завтра после подписи мэра», - написал Кара-Мурза.

Напомним, в конце февраля площадь Бориса Немцова появилась в Вашингтоне. Официальная церемония открытия площади имени российского оппозиционера в американской столице прошло в годовщину его гибели.