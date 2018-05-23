закрыть
23 мая 2018, среда, 17:36
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Gazeta Polska: Кремль ведет против Польши активную инфовойну

  • 23.05.2018, 15:48

Россия использует методы гибридной войны против Варшавы.

«Кремлевский спрут» - так озаглавлена публикация в еженедельнике Gazeta Polska. Публицистка Дорота Каня пишет об искусстве манипуляции и пропаганды, которое применяют российские спецслужбы в Польше, сообщает «Радио Польша».

Речь идет не только об агентах влияния, но и агентах как таковых. В частности, автор пишет о россиянке Екатерине Ц., которая в Польше действовала как Катажина Цивильская. Под видом научной деятельности Катажина Цивильская занималась распространением мнений на тему польско-российских отношений.

Мнения носили явно прокремлевский и антипольский характер. В переписке с Александром Усовским (историком, самозванным экспертом в области польской проблематики и организатором антиукраинских протестов в Польше – прим. Ред.) Катажина Цивильская писала, в числе прочего, о русской области, которая должна возникнуть на территории Польши, - сказал в интервью изданию Gazeta Polska Марцин Рэй, который на протяжении многих лет следит за информационной войной Кремля против Польши.

Катажина Цивильская была задержана сотрудниками польского Агентства безопасности, а в отношении четверых других «деятелей» подобного рода - активистов гибридной войны - применены санкции в виде запрета на въезд на территорию Республики Польша сроком на 5 лет. Согласно официальному коммюнике «все пятеро лиц предпринимали попытки консолидации пророссийских кругов в Польше вокруг двух приоритетных в настоящее время для российской стороны направлений гибридных действий, нацеленных во вред Польше.

То есть, в подпитке польско-украинских негативных стереотипов и предубеждений в общественной и политической жизни, а также оспаривании и осмеянии польской исторической политики с целью замены ее российской точкой зрения, Дорота Каня пишет также о таких фронтах гибридной войны Кремля, как так называемые дискуссионные клубы, блоги и мероприятия якобы в защиту советских памятников.


популярное за неделю

Мнение

Марш рассерженных белорусов на Дрозды не за горами
Марш рассерженных белорусов на Дрозды не за горами Артём Черняк
Мамы
Мамы Ирина Халип
Авантюра Лукашенко закончилась крахом
Авантюра Лукашенко закончилась крахом Павел Северинец
Вылетели с треском
Вылетели с треском Владимир Халип