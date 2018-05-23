Gazeta Polska: Кремль ведет против Польши активную инфовойну 23.05.2018, 15:48

Россия использует методы гибридной войны против Варшавы.

«Кремлевский спрут» - так озаглавлена публикация в еженедельнике Gazeta Polska. Публицистка Дорота Каня пишет об искусстве манипуляции и пропаганды, которое применяют российские спецслужбы в Польше, сообщает «Радио Польша».

Речь идет не только об агентах влияния, но и агентах как таковых. В частности, автор пишет о россиянке Екатерине Ц., которая в Польше действовала как Катажина Цивильская. Под видом научной деятельности Катажина Цивильская занималась распространением мнений на тему польско-российских отношений.

Мнения носили явно прокремлевский и антипольский характер. В переписке с Александром Усовским (историком, самозванным экспертом в области польской проблематики и организатором антиукраинских протестов в Польше – прим. Ред.) Катажина Цивильская писала, в числе прочего, о русской области, которая должна возникнуть на территории Польши, - сказал в интервью изданию Gazeta Polska Марцин Рэй, который на протяжении многих лет следит за информационной войной Кремля против Польши.

Катажина Цивильская была задержана сотрудниками польского Агентства безопасности, а в отношении четверых других «деятелей» подобного рода - активистов гибридной войны - применены санкции в виде запрета на въезд на территорию Республики Польша сроком на 5 лет. Согласно официальному коммюнике «все пятеро лиц предпринимали попытки консолидации пророссийских кругов в Польше вокруг двух приоритетных в настоящее время для российской стороны направлений гибридных действий, нацеленных во вред Польше.

То есть, в подпитке польско-украинских негативных стереотипов и предубеждений в общественной и политической жизни, а также оспаривании и осмеянии польской исторической политики с целью замены ее российской точкой зрения, Дорота Каня пишет также о таких фронтах гибридной войны Кремля, как так называемые дискуссионные клубы, блоги и мероприятия якобы в защиту советских памятников.