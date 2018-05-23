Долгий сон на выходных может компенсировать недосып в течение рабочей недели 23.05.2018, 16:06

Как сохранить баланс сна.

Шведские ученые проанализировали данные о продолжительности жизни 48 тысяч человек и заметили, что риск ранней смерти был выше у тех, кто постоянно недосыпал все семь дней в неделю, но был не выше обычного у тех, кто хотя бы два в неделю позволял себе спать столько, сколько хочется, пишет «Популярная механика».

Если вы всю неделю допоздна засиживались на работе, заполночь заканчивали смотреть сериалы или недобирали часы сна по другой причине, вы, скорее всего, нанесли вред своему здоровью.

Но не расстраивайтесь, а постарайтесь отоспаться в выходные. Исследование шведских ученых, опубликованное в журнале Journal of Sleep Research, показало, что люди, которые спят меньше пяти часов в течение рабочей недели, но отсыпаются в выходные, проживают столько же, сколько те, кто высыпается каждый день. А вот людям, которые не высыпались ни в будни, ни в выходные, чаще умирали рано.

Группа шведских биологов проанализировала данные о здоровье 48 тысяч взрослых людей, собранные в период с 1984 по 1997 год, для другого исследования, обратив особое внимание на продолжительность сна и распределение недосыпа по дням недели.

Короткий (меньше пяти часов) сон ученые соотнесли с ранней смертностью, но только для тех людей, которые не компенсировали недосып в будни восемью-девятью часами здорового сна в выходные.

Важно отметить, что речь идет о людях в возрасте до 65 лет. Ученые осторожно предполагают, что долгий сон в выходные дни некоторым образом компенсирует ущерб, нанесенный организму недостатком сна в течение рабочей недели.

Выводы шведских ученых противоречат данным других исследований; так, в 2015 году специалисты из университета Питтсбурга (Пенсильвания) опубликовали в Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism статью, в которой приводили данные о физиологических показателях участников исследования; давление, уровень холестерина и другие важные показатели оказались хуже у тех, кто отсыпался на выходных, и лучше — у тех, кто все семь ночей спал положенные семь-восемь часов.

Однако американские ученые не сравнивали продолжительность жизни, а шведские не измеряли давление и состав крови участников.