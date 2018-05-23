Польша - страна евроэнтузиастов 23.05.2018, 16:45

Фото: charter97.org/Иван Межуй

70 % поляков положительно оценивает членство в Европейском Союзе.

По данным опроса Евробарометер, за год до выборов в Европарламент общественная поддержка идее евроинтеграции в Польше больше, чем средняя по Евросоюзу в целом, сообщает «Радио Польша».

Так, в Польше однозначно негативно членство в ЕС оценили 5 % опрошенных, в то время как в среднем в Сообществе недовольных было 12 %. Также больше половины граждан Польши считает, что их голос имеет значение в ЕС. Такое мнение высказало 57 % граждан Польши. В остальных странах ЕС этот показатель почти в среднем на 10 процентных пунктов меньше.

Исследование было проведено в апреле этого года. В нем приняли участие около 27 тысяч респондентов из всех стран-членов ЕС.