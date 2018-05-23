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Под Витебском высадились российские военные

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  • 23.05.2018, 16:55
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Фото: mk.ru

Военнослужащие Беларуси и РФ участвуют в испытаниях под Витебском.

Испытания военнослужащих проходят с 21 по 25 мая в пункте постоянной дислокации 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады и на полигоне Лосвидо (Витебск), сообщили interfax.by в министерстве обороны Беларуси.

"В этом году в испытаниях принимает участие около 100 военнослужащих. Это представители сил специальных операций Вооруженных сил, Западного оперативного командования, а также 15 военнослужащих Российской Федерации", - проинформировали в ведомстве.

Там уточнили, что испытания включают в себя проверку теоретических знаний военнослужащих, практическое выполнение нормативов по предметам боевой и специальной подготовки, десантирование, ориентирование на незнакомой местности, преодоление специальной полосы препятствий, а также проведение спарринг-боев.


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