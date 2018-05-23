Виктория Азаренко: Теннис отошел для меня на второй план 23.05.2018, 17:23

Теннисистка рассказала о том, как изменилась ее жизнь после рождения сына.

Белоруска Виктория Азаренко дала интервью телеканалу cпортивному Eurosport пишет «Трибуна».

«Я невероятно счастлива. Когда у меня появилась возможность играть турниры в Европе, я так обрадовалась. Это нечто совершенно иное. Перемены необходимы, особенно когда ты буквально застрял в одном месте. А затем ты буквально ощущаешь эти перемены и что-то новое – культуру, людей, местную кухню. Абсолютно всё кажется лучшим.

Я не пытаюсь как-то оценить свою игру и спрогнозировать результаты. Я стараюсь постепенно улучшать игру с каждым днем, шаг за шагом. В следующем году увидим, и, может быть, сделаем прогноз при стабильной игре. В данный момент я остаюсь реалистом и терпеливой – это и самое главное, я считаю.

Сейчас теннис отошел для меня на второй план. О себе я тоже думаю в меньшей степени. На первом месте, конечно, сын. У меня сложился новый взгляд на многие вещи. Осознаешь, что твоя жизнь – это нечто большее, чем теннисный матч, но это тоже остается важной частью тебя. Теннис – это моя работа, и это то, что я люблю делать. Это то, чем я живу. У меня большие цели и желания. Я буду усердно работать, чтобы достичь этих результатов. Но вне корта сейчас у меня уже другие приоритеты», – сказала Азаренко.