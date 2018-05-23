Видеофакт: Президент Армении станцевал народный танец с протестующими экологами 23.05.2018, 17:35

Фото: Factor tv / YouTube

Демонстранты выступают за закрытие рудника, который, по их мнению, наносит урон экологии.

Президент Армении Армен Саркисян станцевал с протестующими народный танец, сообщает rbc.com.

Днем 23 мая к резиденции Саркисяна пришли демонстранты, выступающие за закрытие Амулсарского золоторудного месторождения. Демонстранты передали президенту открытое письмо. Саркисян пообещал изучить петицию и ответить. «Если бы Амсулар был единственной проблемой, я был бы рад, но у нас много экологических проблем», — сказал президент.

Свою акцию протестующие завершили исполнением народного танца кочари, к которому присоединился глава государства.

Как уточняет Armtimes.com, акцию «Амулсар без шахты» провел Армянский экологический фронт. В письме экологи, в частности, потребовали объяснить связь Саркисяна с добывающей на руднике золото компанией Lydian International Ltd. На это время они рекомендуют приостановить эксплуатацию шахты.