Как сельчанам указ Лукашенко жить мешает 10 23.05.2018, 17:43

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Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Жители городского поселка под Оршей намерены ехать в Минск под администрацию диктатора.

Жители городского поселка требуют пустить к ним «Евроопт» и грозятся ради этого ехать делегацией в управление делами правителя, пишет tut.by. Здесь все просто и сложно одновременно: в Ореховске Оршанского района местное райпо обанкротилось и закрывает магазины, цены у частников люди считают завышенными, а ассортимент товаров — маленьким. Крупный ритейлер, который готов прийти в поселок, сделать этого не может — в соответствии с антимонопольным законодательством. Остальные просто не хотят.

Ореховск немаленький — в нем проживает около 3 тысяч человек. И, по словам местных, население растет, хотя треть жителей — пенсионеры: просто молодежь не уезжает. А торговля не развивается: местное райпо обанкротилось и закрывает не только продовольственные магазины, но и единственный магазин промтоваров. В поселке есть 10 магазинов частников, но ореховчане жалуются на завышенные цены у них и нехватку товаров.

— Мы не голодаем, но в магазине около дома можно не застать молоко или свежий хлеб — быстро разбирают. Ехать нужно в другой — на велосипеде, машине или пешком идти. Автобусы у нас не ходят. А если здоровье не позволяет? И зимой на велосипеде не наездишься, — говорит местная жительница.

Еще сложнее ездить в Оршу, продолжает ее подруга. Это 25 километров в одну сторону. Там ореховчане покупают технику, промтовары, которых у них в поселке нет:

— У нас пенсии — 250−300 рублей. За все заплатишь, таблетки купишь — остается меньше ста рублей на месяц. Как жить? А если внуки приезжают? Вы видели цены у наших частников? Это же ужас!

На цены мы посмотрели сами — и сравнили с сетевыми магазинах: стоимость самых дешевых подсолнечного масла, консервированного горошка, колбас, кофе, шоколада разнится, конечно, не в разы, но действительно выше — на 0,1−3 рубля на единице товара.

Купить свежее мясо в Ореховске теперь тоже проблема, говорит пенсионерка. Его продают только в магазине «Орис», но и там цены «кусаются». Палендвица, например, стоит 12 рублей за килограмм.

Жители Ореховска не просят — требуют создать местной частной торговле конкуренцию и построить «Евроопт». Потому позвали в местный Дом культуры чиновников и представителей ООО «Евроторг» и спросили: почему их проблему не могут решить вот уже около года? Пригрозили «ехать в Минск».

Встреча получилась эмоциональной. Местные жители по очереди брали микрофон и говорили не только о вопросах к торговле, но и об острых проблемах города: дороги плохие, освещения на улицах нет, детских площадок — тоже.

— Обратите внимание на наш поселок, — сказала чиновнице из райисполкома Наталья Якубова. — Хочется, чтобы внуку я могла купить йогуртик, банан, сводить на детскую площадку. Городок у нас красивый, пусть и небольшой — не сравнить с Минском, Витебском, где все в огнях, все красиво. А я сколько прошу три лампочки вкрутить, чтобы на улице никто не упал — фонари же не горят?

Открытие «Евроопта» для местных — один из пунктов для повышения комфортности жизни. Ореховчане настаивают именно на этом сетевике, потому что «там все дешевле и акции есть».

— В Копысе на 800 человек — три «Евроопта», а у нас, в трехтысячном городке, — ни одного. Почему так? — обижены жители. — Чем мы хуже?

Ореховчане едва не хором обращаются к представителям «Евроторга»: мол, заберите местные магазины райпо и откройте свои, как это сделали в других деревнях Оршанского района.

Те объясняют: не позволяет закон.

— Наша компания в Оршанском районе действительно приступила к комплексному торговому обслуживанию на селе. По согласованию с райисполкомом местное райпо передало нам 33 стационарных магазина и 14 маршрутов автолавок. После ремонта, модернизации и установки нового оборудования, что занимало по 2−3 недели, эти торговые объекты уже работают, — объясняет операционный директор «Евроторга» Владлен Атрошкин.

По его словам, магазины «Евроопта» на селе, конечно, меньше по площадям, чем в крупных городах, но ассортимент и цены — те же. В автолавках набор продуктов несколько ограничен, но стоимость товара тоже не меняется.

— Ситуация в Ореховске показала, что некоторые нормы законодательства вступили в противоречие с реальной ситуацией на местах. Если указ Лукашенко № 345 позволяет торговым сетям приобретать торговые площади и строить магазины в сельских населенных пунктах, не принимая в расчет долю в общем товарообороте района, то в городах и городских поселках этот документ не работает. Так как Ореховск имеет статус городского поселка, «Евроопт» не имеет права открывать здесь торговые объекты. Ведь наша доля в Оршанском районе на сегодняшний день составляет 23,3% в общем товарообороте, — объясняет местным Атрошкин.

В «Евроторге» говорят, что только за 3 последних месяца они получили 24 коллективных обращения граждан с просьбой открыть магазины их сети. Так что проблему в Ореховске можно назвать типичной не только для Оршанского района.

— Мы предлагали открыть свой магазин в Ореховске двум другим сетевикам. Они не заинтересованы открываться в маленьких населенных пунктах, — рассказала начальник отдела торговли и услуг Оршанского райисполкома Ирина Мартинович.

После окончания часовой встречи Мартинович, отвечая на вопрос местной пенсионерки, заверила ее, что все моменты, которые подняли на встрече ореховчане, она передаст в райисполком. Та поблагодарила:

— Вы просто войдите в наше положение. Мы тоже хотим нормально жить.