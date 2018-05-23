Экс-гендиректор «Беларусьфильма»: Об уголовном деле прочитал в Facebook 23.05.2018, 18:07

Олег Сильванович

Олега Сильвановича обвиняют злоупотреблении служебными полномочиями.

- Я в шоке! Я прочитал это сейчас на Фейсбуке, - рассказал kp.by днем в минувшую среду бывший гендиректор «Беларусьфильма» Олег Сильванович, который покинул свой пост в 2015 году. - Меня пока никто не вызывал в Следственный комитет. Но на протяжении полутора-двух лет проверка по этому фильму была. Меня приглашали в правоохранительные органы, я давал объяснения. Но то, что будет возбуждение уголовного дела, я даже не мог себе представить. Я не считаю себя виноватым. С адвокатом я уже договорился. Буду ждать вызова в следственные органы.

Настоящие страсти кипят за кулисами «Беларусьфильма»! И виной тому - фильм «С 8 Марта, мужчины». Возбуждено уголовное дело за злоупотребление служебными полномочиями (ч. 3 ст. 424 УК РБ) при использовании бюджетных средств, выделенных Минкультуры на производство этого фильма. Если вина экс-гендиректора киностудии будет доказана, то ему грозит серьезный срок: лишение свободы на срок от 3 до 10 лет.

Как сообщает МВД, было установлено, что в 2012 году между Минкультуры и киностудией «Беларусьфильм» был заключен договор на совместное производство и использование фильма «С 8 Марта, мужчины» стоимостью 1,5 млн. долларов.

Обладателем исключительного права на фильм выступило Минкультуры, которое затратило из бюджета на создание фильма 500 тысяч долларов. Такую же кругленькую сумму выделила и киностудия. В то же время руководитель «Беларусьфильма» в апреле 2013 года заключил договор с российским субъектом ООО «Москит», которое инвестировало в создание фильма полмиллиона долларов.

- Впоследствии руководитель киностудии, злоупотребляя служебными полномочиями, умышленно заключил в октябре 2013 года договор с третьим лицом (тоже российский субъект хозяйствования) на кинотеатральный показ указанного фильма на территории всего мира, а в январе 2014 года подписал дополнительное соглашение о передаче им исключительного права на фильм, - сообщает пресс-служба МВД.

Так, гендиректор причинил вред государственным и общественным интересам, выразившийся в том числе в утрате министерством и киностудией прав на самостоятельное использование фильма во всех странах мира.

В итоге на фильме все-таки заработали, но не белорусы. МВД со ссылкой на информацию из интернет-источников отмечает, что российская сторона получила почти 3 миллиона долларов от использования фильма «С 8 Марта, мужчины». При этом Минкультуры и «Беларусьфильм» прибыли не увидели.

Генпрокуратура уточняет, что гендиректор киностудии передал российскому сопроизводителю все исключительные права на использование фильма… на десятилетний срок! Поэтому белорусские организации сейчас вынуждены приобретать права на показ этого фильма у иностранных компаний.

- Поймите, для того чтобы фильм вывести в российский кинопрокат, нужно было его представлять за полгода до окончания производства, передавать права на вывод в кинопрокат, - говорит Олег Сильванович. - А передавать права - это же означает, что за эти права должны были заплатить деньги… Прокат провалился в России, и автоматически нужен виновный. Я же был уверен, что у фильма будут хорошие сборы.

Уголовное дело направлено в Следственный комитет.