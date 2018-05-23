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Юрий Бутусов: Javelin способен уничтожить любую российскую танковую атаку

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  • Юрий Бутусов, Facebook
  • 23.05.2018, 18:13
  • 2,530
Юрий Бутусов

Впервые Украина получила оружие, аналогов которому в России нет и в ближайшие годы не будет.

Историческое событие, без всяких преувеличений, и огромное военно-политическое достижение для нашего государства! Украина получила новейшее средство сдерживания – Javelin способен уничтожить любую российскую танковую атаку и любой танковый прорыв.

Впервые Украина получила оружие, аналогов которому в России нет и в ближайшие годы не будет. Javelin кардинально меняют характер боевых действий и боевого применения бронетанковых подразделений. И самое важное – наши союзники теперь в любой момент, в случае масштабного вторжения, например, смогут обеспечить дополнительные поставки – ведь линия открыта и прецедент создан!

Украина получила превосходное тактическое средство сдерживания.

Юрий Бутусов, Facebook


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