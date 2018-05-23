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Эксперты назвали пять причин выпить бокал вина после ужина

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  • 23.05.2018, 18:22
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Но это вовсе не означает, что вино следует пить каждый вечер.

Ученые со всего мира не могут прийти к общему решению относительно употребления вина. Они соглашаются только с тем, что самым полезным для здоровья является красное сухое вино и его доза не должна превышать 150 мл в сутки, передает hronika.info.

Так как скоро начнется пляжный сезон, многие озадачены вопросом, а можно ли пить вино и как оно отобразится на фигуре. В данном случае диетологи поддерживают ученых и разрешают пить сухое вино, потому что количество сахара в нем минимальное.

Эксперты назвали пять причин пить после ужина по бокалу красного сухого вина:

1. Вы быстрее уснете. Многие не знали, но в вине есть гормон сна "мелатонин", который борется с бессонницей.

2. Вам легче будет расслабиться и забыть о сегодняшних встрясках, конфликтах, стрессах.

3. Благодаря одному бокалу вина улучшится кровообращение и в клетки попадет необходимое количество кислорода, за счет чего вы избавитесь от навязчивых мыслей, страшных снов, головной и суставных болей.

4. Сухое вино буквально омолаживает организм изнутри, так как имеет в своем составе антиоксидантные вещества. За счет этого могут исчезнуть мелкие морщины с лица и немного разгладиться целлюлит на бедрах.

5. Никакой авитаминоз вам не грозит, если вы частенько позволяете себе 100-150 мл сухого красного вина. В этом виноградном напитке содержится много полезных веществ, среди которых: витамины В, С, РР, калий, магний, марганец, йод, фосфор и другие.

К тому же, для некоторых людей вино - это любимый алкогольный напиток, даже от глотка которого они чувствует неподдельное наслаждение, поэтому им оно приносит пользу в плане ощущения счастья, ведь выработка эндорфинов в эти моменты усиливается.


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