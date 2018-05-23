закрыть
23 мая 2018, среда, 20:49
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Рейтинг клубов КХЛ: Минское «Динамо» опустилось на 11-ю позицию

  • 23.05.2018, 18:40

КХЛ опубликовала рейтинг клубов, составленный на основе показателей сезона 2017/2018.

Первое место в списке занял СКА, вторым стал ЦСКА, третьим – «Йокерит», передает «Трибуна».

Минское «Динамо» по сравнению с прошлым годом опустилось на одну строчку. Теперь в обновленном рейтинге белорусский клуб на 11-м месте.

Рост показали 8 клубов из 27. Наибольший рост у «Трактора» (с 14 места на 10-е), «Спартака» (с 23 на 17), «Амура» (с 25 на 19). Клубы показали рост за счет улучшения спортивных показателей.

Снижение в рейтинге у 15 клубов из 27. Наибольшее – у рижского «Динамо» (с 18 на 23), «Адмирал» и «Торпедо» потеряли по 4 и 3 позиции соответственно (спортивные достижения).

У «Адмирала», «Слована» и «Торпедо» на позицию в рейтинге также повлияла несвоевременная оплата труда.


популярное за неделю

Мнение

Марш рассерженных белорусов на Дрозды не за горами
Марш рассерженных белорусов на Дрозды не за горами Артём Черняк
Мамы
Мамы Ирина Халип
Авантюра Лукашенко закончилась крахом
Авантюра Лукашенко закончилась крахом Павел Северинец
Вылетели с треском
Вылетели с треском Владимир Халип