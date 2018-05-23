Рейтинг клубов КХЛ: Минское «Динамо» опустилось на 11-ю позицию 23.05.2018, 18:40

КХЛ опубликовала рейтинг клубов, составленный на основе показателей сезона 2017/2018.

Первое место в списке занял СКА, вторым стал ЦСКА, третьим – «Йокерит», передает «Трибуна».

Минское «Динамо» по сравнению с прошлым годом опустилось на одну строчку. Теперь в обновленном рейтинге белорусский клуб на 11-м месте.

Рост показали 8 клубов из 27. Наибольший рост у «Трактора» (с 14 места на 10-е), «Спартака» (с 23 на 17), «Амура» (с 25 на 19). Клубы показали рост за счет улучшения спортивных показателей.

Снижение в рейтинге у 15 клубов из 27. Наибольшее – у рижского «Динамо» (с 18 на 23), «Адмирал» и «Торпедо» потеряли по 4 и 3 позиции соответственно (спортивные достижения).

У «Адмирала», «Слована» и «Торпедо» на позицию в рейтинге также повлияла несвоевременная оплата труда.