Белоруска сделала фотопроект о «расписных» остановках 2 23.05.2018, 19:05

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Алексндра Солдатова удивила немецких креативщиков белорусскими остановками.

Сайт немецкого креативного агентства Die Gestalten Ferlag обратил внимание на проект белорусского фотографа Александры Солдатовой под названием «Это должно быть красиво», передает belmir.by.

Первая часть этой серии посвящена картинам, нарисованным неизвестными авторами на белорусских автобусных остановках. Именно их и опубликовал gestalten.com.

«В Беларуси, моей родной стране, люди любят, чтобы все выглядело чисто, опрятно и красиво. Я решила поискать корни этого явления», – поясняет Солдатова.

Девушка закончила факультет прикладной математики БГУ, а затем изучала фотографию в Белорусской академии искусств и в программе «ФотоДепаратамент» в Санкт-Петербурге.

Фото: Александра Солдатова

Фото: Александра Солдатова

Фото: Александра Солдатова

Фото: Александра Солдатова

Фото: Александра Солдатова

Фото: Александра Солдатова

Фото: Александра Солдатова

Фото: Александра Солдатова