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Лукашенко изменил границы Минска и Смолевичского района

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  • 23.05.2018, 19:31
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В черту Минска включены около 160 га территории, расположенной в Смолевичском районе.

Александр Лукашенко своим указом №194 изменил границы Минска и Смолевичского района. Это делается для реализации проекта по строительству в Национальном аэропорту Минск второй искусственной взлетно-посадочной полосы, информирует БелТА.

В черту Минска включаются около 160 га территории, расположенной в Смолевичском районе Минской области. В их числе 147,51 га — это земли республиканского унитарного предприятия "Национальный аэропорт Минск", а 10,93 га — земли государственного лесохозяйственного учреждения "Смолевичский лесхоз". Эти земельные участки присоединяются к территории Октябрьского района Минска.

Указ вступает в силу после официального опубликования.


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