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Деловая активность в США побила трехлетний рекорд

  • 23.05.2018, 19:35

Оптимистичные ожидания о росте американской экономики получили очередное подтверждение.

Опубликованные утром PMI Германии и еврозоны упали гораздо ниже умеренно пессимистичных ожиданий аналитиков, больше чем на пункт. Их аналог в США превзошел умеренно оптимистичные расчеты аналитиков. Оптимистичные ожидания о росте американской экономики получили очередное подтверждение, ставки на то, что замедление экономики еврозоны – лишь временное явление, наоборот, оказались биты, передает РБК.

Индекс деловой активности в промышленности вырос в США до 56,6 пунктов, это максимум за 44 месяца. Индекс в сфере услуг вырос до значения 55,7 пунктов, значительно превзойдя результаты апреля (54,6 пункта), это трехмесячный максимум. Единственное, что вызывает опасения –закупочные цены, которые растут с самой высокой скоростью за последние пять лет. Если компании не справятся с этой проблемой, это может замедлить их рост в будущем. Но в остальном у компаний США все в порядке, чего не скажешь про их европейских коллег.

PMI от компании IHS Markit, опубликованные сегодня, в США привлекают гораздо меньше внимания, чем этот же индекс от компании ISM – именно она ведет историю публикаций PMI еще с начала 30-ых годов, ее результаты будут обнародованы на следующей неделе. Но общая тенденция понятна, доллар получил еще большее преимущество в споре с евро.

О чем говорит PMI

PMI (Purchasing Managers Index) был разработан в начале 30-ых годов прошлого столетия по просьбе президента США Герберта Гувера, которому требовалась информация о состоянии экономики и настроениях бизнесменов в придавленной Великой депрессией стране. Для составления индекса аналитики опрашивают менеджеров по закупкам в промышленных компаниях. Со временем PMI стал одним из самых надежных опережающих индикаторов, точно сигнализирующих о состоянии экономики в последующие после публикации полгода.

Согласно современной методике, для каждой страны рассчитывается промышленный PMI, PMI в сфере услуг и сводный индекс деловой активности. Снабженцы отвечают на вопросы о динамике выпуска продукции, новых заказах, найме сотрудников, задержках в доставке заказов от поставщиков и невыполненных в срок самой компанией заказах, динамике закупочных цен и цен реализации собственной продукции. Обработав ответы сотен менеджеров, исследователи и получают итоговое значение индекса.

Значение индекса выше 50 пунктов означает, что экономика находится в состоянии роста, ниже – указывает на рецессию. Например, немецкий PMI в промышленности не опускался ниже 50 пунктов с декабря 2014 года.


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