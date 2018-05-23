Видеофакт: В Минске десятки авто пропускали переходящих дорогу утку с утятами 2 23.05.2018, 20:05

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Участие в судьбе утиной семьи приняли даже автомобили с дипломатическими и иностранными номерами.

Эта новость полна добра и милоты. Сегодня днем движение на проспекте Победителей полностью замерло на несколько минут — и все из-за того, что одну из главных городских магистралей пересекала утка с утятами, пишет «Онлайнер».

Примечательно, что участие в судьбе утиной семьи приняли даже автомобили с дипломатическими и иностранными номерами.

Как видно по записи, которую опубликовала в Instagram пользователь под ником tvoj_ya, у пернатых были неравнодушные сопровождающие, которые привлекали внимание водителей и деликатно подгоняли семейство.