закрыть
23 мая 2018, среда, 20:47
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Видеофакт: В Минске десятки авто пропускали переходящих дорогу утку с утятами

2
  • 23.05.2018, 20:05
  • 1,395

Участие в судьбе утиной семьи приняли даже автомобили с дипломатическими и иностранными номерами.

Эта новость полна добра и милоты. Сегодня днем движение на проспекте Победителей полностью замерло на несколько минут — и все из-за того, что одну из главных городских магистралей пересекала утка с утятами, пишет «Онлайнер».

Примечательно, что участие в судьбе утиной семьи приняли даже автомобили с дипломатическими и иностранными номерами.

Как видно по записи, которую опубликовала в Instagram пользователь под ником tvoj_ya, у пернатых были неравнодушные сопровождающие, которые привлекали внимание водителей и деликатно подгоняли семейство.


популярное за неделю

Мнение

Марш рассерженных белорусов на Дрозды не за горами
Марш рассерженных белорусов на Дрозды не за горами Артём Черняк
Мамы
Мамы Ирина Халип
Авантюра Лукашенко закончилась крахом
Авантюра Лукашенко закончилась крахом Павел Северинец
Вылетели с треском
Вылетели с треском Владимир Халип