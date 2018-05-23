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Юлия Скрипаль дала первое интервью после отравления

  • 23.05.2018, 20:21
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Юлия Скрипаль
Фото: REUTERS

Юлия Скрипаль заявила, что шокирована тем, что против нее и отца было использовано нервно-паралитическое вещество.

Юлия Скрипаль, дочь бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля, в своем первом появлении перед камерой после того как она и ее отец были отравлены в английском Солсбери, сказала, что ей очень повезло остаться в живых после покушения, передает ВВС.

"Очнувшись после 20-дневной комы, я узнала, что мы оба были отравлены. Мне до сих пор сложно смириться с мыслью, что на нас было совершено подобное нападение. Шокирует сам факт использования нервно-паралитического вещества в данной ситуации", - рассказала она в интервью Рейтер.

По словам Юлии Скрипаль, процесс выздоровления был очень медленным и болезненным. "Не хочу вдаваться в детали, скажу лишь, что лечение было инвазивным и глубоко угнетающим. Я благодарна всем замечательным и добрым работникам госпиталя в Солсбери, место, которое стало мне очень близким".

"Моя жизнь была перевернута с ног на голову, и сейчас я пытаюсь смириться с невероятными изменениями в моей жизни", - сказала Юлия.

33-летнюю Юлию Скрипаль в начале апреля выписали из больницы в Солсбери и перевезли в безопасное место. Сообщалось, что она не желает общаться с прессой и не планирует в ближайшее время никаких интервью или пресс-конференций.

Как говорит Скрипаль, она решила прервать свою реабилитацию и сделать короткое заявление, чтобы прояснить несколько вопросов.

"Я убедительно прошу всех уважать мою личную жизнь и личную жизнь моего отца. Нам необходимо время для полного выздоровления и принятия всего происшедшего. Я признательна российскому посольству за предложенную помощь, но сейчас я не готова и не хочу ей воспользоваться".

"Как я говорила в предыдущем заявлении, никто не должен и не может говорить за нас кроме нас самих. Я хотела еще раз поблагодарить всех людей, оказавших мне помощь и поддержку в это сложный период моей жизни. Моим приоритетом остается мое выздоровление и здоровье моего отца. Спасибо за внимание", - завершила она.


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