Белоруска получила признание в США за успехи в музыке 1 23.05.2018, 20:30

Алла Борзова

Фото: Facebook

Американская академия искусств и литературы назвала Аллу Борзову «силой на музыкальной сцене США».

Лютеранская церковь святого Михаила в городе Новый Ханаан, штат Коннектикут, сделала 6 мая своим новым музыкальным руководителем белоруску Аллу Борзову, передает belmir.by.

Как сообщил сайт данного религиозного учреждения, произошло это «после долгих поисков, интервью и аудирований».

В церкви говорят, что Алла «принесет с собой свой талант вкупе с богатым опытом концертного органиста и пианиста, вокалиста, известного в мире композитора, хормейстера и преподавателя».

Как сказано в биографии, Борзова защитила докторскую в Московской консерватории имени Чайковского, а после приезда в США в 1993 году продолжила научную работу в Нью-Йорке.

В последние 25 лет она была музыкальным руководителем в церквях пяти вероисповеданий: лютеранской, епископальной, объединенной методистской, пресвитерианской и евангелистской.

Также белоруска работала в Гражданском театре Аллентауна в Пенсильвании, готовя музыкальные партии для мюзиклов и руководя профессиональным оркестром.

В церкви в Новом Ханаане

Фото: Facebook

В активе Аллы – должность в Муленбергском колледже этого же штата. Здесь она, в частности, написала оригинальный балет, вдохновленный рисунками Гойи.

В течение 17 лет Борзова преподавала в Московской консерватории, в специальной музыкальной школе Белорусской академии музыки и других учреждениях.

В ее репертуаре – многие направления от классики до современности, включая спиричуэлс, джаз, госпел. За музыку собственного сочинения белоруска получила множество наград.

Американская академия искусств и литературы назвала Аллу «силой на музыкальной сцене США», добавив, что «каждая нота, написанная ею, полна мощи и открытости, которая поражает и волнует одновременно».

На страничке Аллы Борзовой в Facebook сказано, что родом она из Минска, сейчас живет в городе Пелхэм штата Нью-Йорк. В браке с Александром Дмитриевым, есть дочь Лада.