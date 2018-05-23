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Гродненский мотоциклист убегал от погони ГАИ по тротуарам и полям

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  • 23.05.2018, 20:55
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На парня составили восемь протоколов.

По дорогам, тротуарам и полям пытался убежать в Гродно мотоциклист от погони ГАИ.

Как сообщается на сайте gaigrodno.by, парень, не имеющий права управления, вез пассажира в мотошлеме. Сам водитель ехал без шлема.

На улице Мясницкой его заметил партуль ДПС и потребовал остановиться. Однако водитель проигнорировал требование и попытался скрыться. Когда мотоциклист увидел, что на проезжей части он оторваться от ГАИ не может, то поехал по тротуарам, а потом просто по полю. Однако на траве "Иж" опрокинулся, и гаишники задержали водителя.

На парня составили восемь протоколов.


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