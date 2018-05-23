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15 особенностей Китая, от которых у иностранцев голова идет кругом

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  • 23.05.2018, 21:06
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Китай полон интересных вещей, которые шокируют иностранцев.

Например, КНР — одна из самых больших стран в мире, но на всей ее территории по закону действует единое стандартное время — пекинское. Поэтому на западе страны закаты опаздывают на 4–5 часов и солнце садится примерно в полночь.

Но это еще не самое удивительное, что творится в этой стране. AdMe.ru предлагает окунуться в необычный мир и познакомиться поближе с особенностями, о которых не пишут в учебниках истории. А в конце любителей загадок и головоломок ждет небольшой бонус.

1. Китайские младенцы рождаются годовалыми

Когда рождается ребенок, ему по восточноазиатскому счету возраста уже исполняется год. Возраст считается не от дня рождения, а от нового года (он не имеет постоянной даты, а по лунному календарю попадает в промежуток с 21 января по 21 февраля). Поэтому дети, рожденные с разницей в несколько месяцев, по паспорту могут быть разного возраста.

2. В каждом городском парке есть спортплощадка с бесплатными причудливыми тренажерами

По словам иностранцев, в 4–5 утра на улицах уже полно людей: кто-то занимается гимнастикой, кто-то бегает, прыгает, играет в футбол, но больше всего народу на площадках, где есть тренажеры для самых разных групп мышц.

3. Европейская внешность вызывает восторг у местных жителей

В небольших городах китайцы очень удивляются и радуются появлению иностранцев, не скрывая своих эмоций.

4. В торговых центрах больших городов установлены «камеры хранения» для мужей

5. Весь Китай утонул в смоге — это миф

Да, в больших промышленных городах на востоке и севере страны действительно плохая экология, но это не касается западного Китая, где круглый год ясное небо и чистая вода в реках. Правительство Китая активно борется с проблемой, и по стратегии развития к 2035 году Поднебесная выйдет из экологического кризиса.

6. Китайцы подходят с душой к решению экологических проблем

На строительных заборах часто устанавливают паровые воздухоочистители, чтобы пыль и грязь оставались в пределах стройки. Ну а чтобы не портить вид, почему бы не украсить их цветами и зеленью.

7. В больших городах можно встретить такие благотворительные автоматы

Две проблемы — одно решение: вы сдаете использованный пластик, и за каждую бутылку автомат выдает 20 г корма для бездомных животных.

8. Но также сейчас там настоящий велосипедный кризис

Велосипедные кладбища — обычное зрелище в густонаселенных городах Поднебесной. Возле входов в метро и кафешек образовались огромные свалки никому не нужных велосипедов. А ведь фирмы по прокату хотели как лучше: чтобы люди не ходили на специальные стоянки, а могли взять и оставить арендованный байк в любом общественном месте. Низкая социальная ответственность граждан плюс значительно превысившее спрос предложение сделали из ноу-хау катастрофу.

9. У китайцев культ уличной еды — они едят все и везде

Люди едят на улице, в транспорте, на ходу, пока стоят в очереди за другой едой. Но они любят не просто поесть, а вкусно и разнообразно, поэтому ассортимент уличных блюд просто поражает. От суши до пельменей, от шашлыка из скорпиона до «столовского набора» — мясо + рис + овощи.

10. Китайцы умеют сочетать несочетаемое

Для иностранца в Китае много неизвестной еды, которую, пожалуй, осмелится попробовать только храбрец. Есть и вполне безобидные, но необычные сочетания вкусов, как, например, пиво со вкусом зеленого чая или пицца с черникой.

11. В вендинговых машинах можно купить все что угодно

В китайских автоматах можно купить не только чипсы с газировкой, но и сигареты, свежее мясо, зелень, крабов и даже автомобили.

12. Китаянки предпочитают мыть голову в парикмахерских

Китайские девушки предпочитают мыть голову не дома, а в парикмахерских, потому что услуга стоит копейки, а включает в себя не только уход за волосами, но также массаж лица и шеи.

13. Самый популярный напиток в стране не чай, а горячая вода

Теплое водопитие — китайская традиция, которая уходит корнями в далекое прошлое. Есть несколько теорий ее происхождения: якобы горячая вода помогает избавиться от разных болезней, сохраняет баланс энергии инь и ян. Ну и более приземленная, но и более вероятная версия: в стране с ужасной экологией люди просто не могут позволить себе пить воду прямо из-под крана, не прокипятив ее. Поэтому не удивляйтесь, если в кафе вместо меню вам сначала принесут стакан горячей воды.

14. Нет такого товара, который бы не производили в Китае

В городе Иу, например, 600 заводов, которые производят 60 % рождественских украшений в мире. Мигранты из других областей приезжают сюда трудиться по 12 часов в день 6 дней в неделю и не жалуются на условия труда, ведь это для них единственная возможность заработать. В Китае производят все, о чем мы когда-либо слышали, и еще столько же разной чепухи, которую даже трудно представить.

15. Самый популярный сейчас флешмоб в Китае — Karma is a bitch

Кто-то из пользователей первым взял за основу громкую фразу из молодежного сериала «Ривердейл», смонтировал ролик с оригинальной подачей «до и после преображения», и понеслась.


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