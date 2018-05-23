Госдеп заявил об «акустической атаке» на дипломата США в Китае 1 23.05.2018, 21:29

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Ранее «акустические атаки» против американских дипломатов были применены на Кубе.

Симптомы почувствовавшего недомогание американского дипломата в китайском Гуанчжоу похожи на те, которые ощущали пострадавшие от «акустической атаки» сотрудники Госдепа на Кубе. Об этом заявил госсекретать США Майк Помпео, сообщает РБК со ссылкой на CNN.

Инцидент произошел 18 мая в американском консульстве в городе Гуанчжоу на юге Китая. Дипломат почувствовал себя плохо и ощутил, по словам Помпео, «схожие симптомы», что и американские дипломаты на Кубе в 2017 году, которые пострадали от «акустической атаки». Сотрудника консульства отправили в США на обследование. Госдеп начал расследование.

Как сообщает телеканал ABC, Госдеп рассылкой на электронную почту предупредил американский дипперсонал в Китае об опасных «ненормальных» звуках, которые могут нанести ущерб мозгу.

Впервые о том, что кубинские спецслужбы применяют против американских дипломатов «акустические атаки», стало известно в августе 2017 года. В Госдепе утверждали, что после специального воздействия на американских дипслужащих у 22 из них ухудшалось самочувствие — кружилась голова, начались проблемы со слухом. Кубинцы отрицали подобные действия и утверждали, что американских дипломатам стало плохо от «стрекота сверчков». В ответ на «акустические атаки» власти США выслали в октябре 2017 года 15 кубинских дипломатов. В январе 2018 года в ФБР признали, что не нашли следов «акустических атаках» на американских дипслужащих.