закрыть
23 мая 2018, среда, 23:41
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Боровлянам угрожает эпидемия кори?

4
  • 23.05.2018, 22:00
  • 1,877

Педиатры обзванивают родителей.

По Боровлянам пошли слухи, что в населенном пункте выявлен случай заболевания корью. Такая информация поступила на горячую линию mlyn.by от одной из местных жительниц.

— Мне позвонила наша врач-педиатр из поликлиники и сказала, что семья боровлянцев, ребенок которых у нее на участке, посетила родственников в Украине, где их малыш подхватил корь и пролежал там в больнице 5 дней, – сообщила Екатерина по телефону. – Ребенка выписали, и семья вернулась домой. В связи с этим, по словам педиатра, мы находимся в зоне риска, поскольку у нашей трехлетней дочери прививки против кори нет. А не сделали ее до сих пор, потому что ребенок аллергик и постоянно получали медотвод: то анализы плохие, то результаты обследования.

Сейчас, как утверждает читательница, и речи нет про медотводы: анализы сдали на следующий день после звонка врача и ждут… своей очереди на прививку. По сей день. Как выяснилось в поликлинике вакцины нет в наличии, но скоро подвезут, говорит Екатерина. Обещают со дня на день.

— Ждем не дождемся, когда можно будет сделать прививку, как и многие другие родители, — говорит Екатерина. – Поговорила с другими мамами: все на ушах из-за такой новости.


популярное за неделю

Мнение

Марш рассерженных белорусов на Дрозды не за горами
Марш рассерженных белорусов на Дрозды не за горами Артём Черняк
Мамы
Мамы Ирина Халип
Авантюра Лукашенко закончилась крахом
Авантюра Лукашенко закончилась крахом Павел Северинец
Вылетели с треском
Вылетели с треском Владимир Халип