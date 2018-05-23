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Президент Эстонии поддержала акцию #FreeSentsov

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  • 23.05.2018, 22:17
Керсти Кальюлайд

Керсти Кальюлайд также призвала Киев провести кампанию в поддержку украинского режиссера в Европарламенте.

Сегодня десятый день бессрочной голодовки Олега Сенцова. Кинорежиссер, приговоренный к 20 годам строгого режима по сфабрикованному "делу крымских террористов", требует свободы не для себя, а для всех украинских политзаключенных в России. Он готовился к голодовке и намерен идти до конца, передает grani-ru-org.

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд поддержала акцию #FreeSentsov. Также на встрече с депутатами Верховной рады Украины - членами межфракционного объединения "Еврооптимисты" Кальюлайд заметила, что Киеву стоит провести кампанию в поддержку Сенцова в Европарламенте.


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