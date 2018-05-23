Назван самый чистый город в ЕС 2 23.05.2018, 22:33

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Опрос был проведен среди жителей 105 городов.

Cамым чистым городом Евросоюза по оценке местных жителей оказался латвийский Вентспилс: 99% его жителей считают свой город «очень чистым» или «достаточно чистым».

Таковы результаты опроса, проведенного среди жителей 105 городов ЕС, сообщает glavnoe.ua со ссылкой на статистическую службу Евростат.

На втором месте оказался тоже латвийский город — Валмиера, который считают чистым 97% жителей. Третье место разделили испанский Овьедо и столичный Люксембург – они получили по 95% голосов жителей.

Среди столиц помимо Люксембурга лидируют Вена (90%) и Любляна (88%).

А меньше всего довольных чистотой жителей оказалось в Риме (только 9% римлян считают город чистым). Следом идут Братислава (28% довольных чистотой) и София (29%).