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Белоруска воровала продукты, потому что не хватало денег на еду

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  • 23.05.2018, 22:35
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Женщина пошла на кражу в связи с тяжелым материальным положением.

Мука, приправы, сахар — кража продуктового набора из деревенского дома стала причиной возбуждения уголовного дела против молодой женщины, передает ranak.me.

15 мая 34-летняя жительница деревни Большая Людвиновка решилась на кражу. Вечером она выставила окно в частном доме соседней деревни Просвет и вынесла все продукты, которые нашла: муку, сахар, приправы, крупы и маленький электрочайник.

Правоохранители возбудили уголовное дело, и в течение нескольких дней подозреваемая в краже была задержана. Женщина объяснила, что пошла на преступление в связи с тяжелым материальным положением — денег не хватало даже на еду. Милиционеры изъяли в доме остатки продуктов, однако, чайник не обнаружили, да и подозреваемая утверждала, что технику не трогала. Женщина задержана, находится в изоляторе временного содержания.

«20 мая Светлогорским РОСК возбуждено уголовное дело по ч.2. ст. 205 УК Беларуси в порядке ускоренного производства в отношении ранее судимой за аналогичное преступление не работающей жительницы д. Большая Людвиновка Светлогорского района», — говорит следователь Светлогорского РОСК Алексей Чекулаев.


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