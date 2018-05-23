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США рассматривают расширение санкций против РФ

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  • 23.05.2018, 22:45

Об этом заявил государственный секретарь США Майк Помпео.

США рассматривают вопрос расширения санкций против России из-за ее "стратегического вызова" Соединенным Штатам, агрессии против союзников и невыполнения Кремлем минских соглашений.

Об этом заявил государственный секретарь Майк Помпео во время слушаний в Комитете Палаты представителей по международным делам, передает liga.net.

"Известно, что существенные санкции были введены в рамках CAATSA (Акта противодействия противникам Америки посредством санкций, - ред.). И я знаю, что сейчас рассматривается гораздо больше (санкции, - ред.)", - сказал Помпео.

"Мы дали четко понять, что Россия должна выполнять свои обязательства по минским соглашениям", - подчеркнул он.

Помпео также подчеркнул, что РФ должна быть конструктивным участником стабильности и мира в Сирии, включая прекращение использования химического оружия.

Госсекретарь обратил также внимание на дальнейшие попытки вмешательства Москвы в демократические процессы на Западе, в том числе в США, и отметил, что Белый дом не будет терпеть это.

6 апреля Минфин США расширил санкции против РФ. Под действие экономических ограничений попали 38 российских бизнесменов, официальных лиц и компаний. В список, в частности, попал совладелец Rusal Олег Дерипаска. В последовавшие за этим два торговых дня он лишился более $2 млрд.


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