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Илон Маск намерен создать сервис Pravda

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  • 24.05.2018, 7:34
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Илон Маск
Фото: Getty Images

Ресурс поможет пользователям оценить достоверность любого материала в СМИ.

Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск заявил о планах создать сервис для борьбы с фейками под названием Pravda. Об этом он написал 23 мая в своем Twitter.

"Собираюсь создать сайт, на котором люди смогут оценивать, насколько правдива та или иная публикация, а также отслеживать рейтинг правдивости каждого журналиста, издателя и издания. Думаю назвать его Pravda", − сообщил Маск.

Он также запустил голосование, в котором спросил своих подписчиков, считают ли они такой ресурс полезным, а журналистам, которым не нравится эта идея, предложил убедить своих читателей проголосовать против нее.


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