Пентагон намерен ускорить поставки оружия Украине 24.05.2018, 7:52

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Фото: brandpowerng.com

Американское оборонное ведомство уделяет особое внимание вопросу предоставления вооружений Киеву.

Пентагон ведет поиск посредника, который сможет на постоянной основе быстро осуществлять прямые поставки оружия Украине.

Об этом сообщает портал Defense One со ссылкой на заместителя министра обороны США по приобретению, технологиям и тылу Элен Лорд.

Она отметила, что Пентагон уже использует специальных посредников для ускорения процесса поставок оружия союзным странам, в частности Саудовской Аравии, Южной Корее, Японии и Румынии.

В настоящее время посредники задействованы в выполнении контрактов по продаже противоракетных комплексов Patriot для Румынии, разведывательных стратегических беспилотников Global Hawk для Японии, противоракетных комплексов THAAD для Саудовской Аравии, а также ПТРК TOW для нескольких иностранных партнеров.

По словам Лорд, такие посредники позволят Пентагону в несколько раз сократить время на поставку вооружений союзным странам.