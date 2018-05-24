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Сергей Гуренко: Это, конечно, не от большого ума

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  • 24.05.2018, 8:26
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Сергей Гуренко
Фото: dinamo-minsk.by

Главный тренер минского «Динамо» возмущен тем, что из-за финала Кубка Беларуси команда не играла 12 дней.

БАТЭ в третий раз подряд обыграл минское «Динамо» и оторвался от главного конкурента на 7 очков. Для главного тренера борисовчан Олега Дулуба это первая победа в «класико». А вот его визави в очных противостояниях совсем не везет.

Неудивительно, что после «класико» в среду Сергею Гуренко пришлось отвечать на острые вопросы журналистов, пишет «Трибуна».

***

– Если брать по игре, то, я считаю, поражения мы не заслуживали. Вполне ничейная игра. У нас были хорошие моменты, чтобы забить. Но БАТЭ свои возможности реализовал, а у нас не получилось. Не все ребята сыграли в свою силу – это тоже наложило отпечаток.

Считаю, в первом тайме играли дисциплинированно, выполняли то, что мы наигрывали, хорошо выжимали, играли очень плотно. Второй тайм… Когда наступает усталость, перестает соображать голова. А из-за этого и ноги начинают бежать не в ту сторону. Поэтому немножко развалились и начали бежать кто куда.

Но это и есть причина того, что в команде должны быть люди, которые регулируют темп игры, чувствуют ее изнутри. У нас пока в этом деле дисбаланс. Это называется опыт, уровень футболистов, которые играют в топ-чемпионатах.

– Почему Нойок вышел только в концовке?

– Он плохо себя почувствовал в день игры, поэтому решили его поберечь.

– Насколько это повлияло на ваш план на игру?

– Сашу мы наигрывали на правом фланге – он неплохо там выглядел. В последнем матче против «Луча» хорошо сыграл, на тренировках хорошо выглядел на этой позиции. Пришлось ставить Бегунова, который играл после травмы. В целом, Рома старался, играл в свою силу.

– После этого матча отрыв от БАТЭ увеличился до семи очков. Это катастрофа?

– Почему катастрофа? Нам надо набирать свои очки. По игре я понимаю, что у БАТЭ есть более опытные игроки, которые выступали в Лиге чемпионов. У нас, сами видите, играет Шева (Максим Швецов – Tribuna.com) – свой парень, воспитанник. Капленко тот же. Потихоньку подтягиваем своих. Но не всех сразу.

Конечно, надо реализовывать те моменты, которые мы имеем, попадать в ворота, забивать. Но это игра. Бывает, мяч по ленточке катается – не идет, и все. Ничего страшного. Считаю, надо еще больше работать. Другого пути не остается.

– Для вас это десятая игра против БАТЭ в чемпионате, а побед нет. Это довлеет?

– Нет. За победу над БАТЭ, как и любым другим соперником, дают три очка, правильно? Чемпионат еще длинный – посмотрим. Если брать по игре, в некоторых моментах была суета. По большому счету, БАТЭ давал играть. В первом тайме у них не было такой плотности. Была спешка в простых ситуациях... Но это и есть наш уровень, что поделать? Будем расти и набираться опыта через игры.

– Перед матчем «Динамо» провело открытую тренировку для журналистов и владельцев абонементов. Футболисты – обычно суеверные люди. Не жалеете, что пошли по такому пути?

– Нет, конечно. Ну вы представьте: у нас были паузы по восемь дней и сейчас – девять. Реально нам нужно было сыграть этот матч, чтобы ребята были в тонусе и мы могли их подвести к игре. По поводу открытости – наоборот, хотел скинуть, чтобы это не довлело. Когда ты проводишь два матча в неделю, то находишься в хорошем игровом тонусе. Если еще есть возможность провести небольшую ротацию – вообще идеально. Сейчас будем играть через три дня – дам шанс другим ребятам.

– Это подействовало на игроков? У них не было зажатости?

– Нет, я считаю, первый тайм мы провели хороший – зажатости не было. А во втором тайме пошла спешка, когда можно было проще играть. Когда мы играли просто, были хорошие моменты, получались комбинации. По большому счету, мы дали сопернику момент перед голом с обрезкой Капленко. Перед пропущенным мячом тоже не было комбинации: вратарь выбивает от ворот, те пасуют за спину – выход один на один. Так получилось, что поделаешь? Прозевал Сачивко. Но по игре БАТЭ был сильнее нас или лучше выглядел? Не сказал бы.

– Юрий Чиж отсутствовал на нескольких последних матчах, для команды это проблема?

– Даже не знаю, присутствует он или нет. Я занимаюсь командой. С Юрием Санычем постоянно беседуем, обсуждаем проблемы в команде. Контролируем весь процесс.

– Быков в последнее время выходит на замену, хотя раньше был лидером. Есть какие-то претензии?

– Вы сами все видели. Даже по этому матчу. Он должен выходить и усиливать игру, но пока не знаю, что с ним происходит. На данный момент меня его игра не устраивает. Футбол – это же качели: сегодня все получается, а завтра уже нет. Просто, я считаю, ему нужно более серьезно относиться. Нельзя играть в белых перчаточках – где-то надо засучить рукава. Думаю, проблема именно в нем. У меня с игроками проблем нет. Только у них могут быть проблемы с футболом.

– Может, ему не подходит позиция левого латераля?

– Какая позиция? В футболе есть две позиции: когда ты с мячом и когда ты без него. Бегать и отбирать его надо везде. Даже играя в воротах, надо отбирать мяч. А устраивает или нет – ребята, мы профессионалы или кто? Для меня главным было играть, чтобы доверял тренер. Где меня поставят, было без разницы: надо бегать и отбирать мячи. Везде надо обыгрывать и прессинговать. Если футболист выбирает позицию на поле, я считаю, ему надо заканчивать.

– У БАТЭ был сложный график – в этом виделся шанс «Динамо».

– Нет, я даже на это не обращал внимания. Еще раз повторюсь: когда ты прошел подготовительный период, проще играть постоянно. Как там составляли [календарь], что делали? Финал Кубка можно было сыграть в другой паузе или перед международной паузой. Команды бы просто отдохнули не 12 дней, а меньше. А получается, что сделали непонятно что. Но это, конечно, не от большого ума.


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