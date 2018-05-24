Ученые изобрели удивительный гель для перемещений под водой 24.05.2018, 8:52

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Развитие трехмерных технологий продолжает свой путь.

Сейчас этой темой, применительно к воде, заинтересовались специалисты США, работающие в Раттенгерском университете.

Для этого специалистами был создан специальный гель. Согласно данным, которые разместили учёные, он может использоваться под водой. Изобретение способно к захватыванию находящихся там объектов и перемещению их, пишет newsyou.info.

Американские специалисты полагают, их изобретение станет новой ступенькой к созданию «мягких роботов». Они смогут изображать из себя, к примеру, осьминогов, которые смогут перемещаться в подводном пространстве и захватывать находящиеся там организмы, не повреждая их.

Специалисты полагают, их изобретение сможет поспособствовать тому, чтобы появилось искусственное сердце или желудок.

Помимо прочего, это может способствовать тому, чтобы подводные осмотры производились более качественно.

«Мягкие материалы», зачастую, являются более «твёрдыми» и более подвижными. Помимо того, они более дешевы в производстве и могут стать совершенно миниатюрными.

Новый гель, как полагают учёные, имеет большой потенциал в биомедицине. Это является следствием того, что он напоминает свойства основных тканей человеческого организма. Он очень мягок и в нём много воды.

Гидрогель может перемещаться и способен к изменению своей формы, когда активизируется воздействие на него электричества.