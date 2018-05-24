Белорус, собравший 8 тысяч копеек: «Не смог остановиться» 8 24.05.2018, 8:59

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Житель Минска принес в банк более 8 тысяч копеечных монет весом 13 кг.

Владимиру 36 лет. Мужчина работает в строительной компании. После деноминации поставил себе цель — насобирать 1000 штук копейками, а потом понеслась. Вчера он принес в головное отделение «Альфа-банка» большую коробку из-под виски. Говорит, завесила на 13 килограммов.

— Собирал сам ради интереса. Изначально поставил цель — 1000 штук. Почему именно единички? Просто их тяжелее всего собирать, — говорит Владимир в интервью «Онлайнеру». — Потом решил, что было бы классно собрать 1111 штук и отнести в магазин, а потом вообще не смог остановиться и остановился только сейчас.

Увесистую коробку копеек Владимиру помогала собирать его девушка и друзья. Друзья, приходя в гости, выгребали копейки из кошельков и отдавали мужчине.

— Если в магазине не хватало одной копейки, старался давать две, чтобы не тратить мелочь, — объясняет парень. На то, чтобы собрать столько копеечек, у него ушло чуть меньше полутора лет.

— Когда число монеток достигло где-то шести тысяч, родные стали говорить, мол, давай, иди в магазин сдавай, это было в прошлом году, — смеется парень. — Я сначала хотел отнести их в супермаркет, даже с одним магазином договорился. Они пошли навстречу, сказали, что выделят мне трех или четырех кассиров. Но потом я передумал и решил отнести копилку в банк.

Многие из копеек уже потемнели, покрылись пятнами. Кассир принимает мешочки с деньгами и засыпает их в счетную машинку. Примерно 20—25 минут — и Владимир узнает точное количество «копеек» в своей копилке. Их там 8436 штук, или 84 рубля 36 копеек. Деньги Владимиру зачисляют на карточку.

— Жалко даже как-то расставаться с ними. Куда потрачу? Пока не знаю, даже не думал, — улыбается он. — Буду ли пытаться побить свой рекорд? Наверное, уже нет.

Это не первый белорус, собирающий монеты, про которого мы писали. Напомним, в конце марта минчанин Сергей вместе с семьей насобирал 20 килограммов монет на сумму 4177 рублей (это 4234 монеты). До этого в январе минчанин собрал 6,3 килограмма монет на отдых сыну.