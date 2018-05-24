В Беларуси засекретили дело украинского журналиста Шаройко 2 24.05.2018, 9:27

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Павел Шаройко

Фото: УНИАН

Верховный суд Беларуси приговорил украинского журналиста Павла Шаройко «более чем к 8 годам лишения свободы».

Об этом заявил посол Украины в Беларуси Игорь Кизима перед началом форума «Минский диалог».

По словам Кизимы, сейчас Шаройко находится в СИЗО КГБ. На днях его посещал украинский консул, на условия содержания осужденный не жалуется.

Пресс-секретарь Белорусской ассоциации журналистов Борис Горецкий отмечает в интервью «Радыё Рацыя» прежде всего закрытость этого дела для гражданского общества:

- Все абсолютно засекречено. Появляются обрывки информации, что кто-то передал Шаройко какие-то документы. К сожалению, никто из белорусских журналистов не может сказать, что собственно говоря было с Шаройко: сделал он что-то преступное, не сделал. Поэтому с самого начала мы призывали провести открытый процесс, чтобы стало понятно, была какая-то вина, или нет. Мы очень обеспокоены тем, что этого процесса не произошло. Неизвестно точно, какие обвинения там прозвучали.

Корреспондент Общественной национальной телерадиокомпании Украины Павел Шаройко был задержан сотрудниками КГБ Беларуси 25 октября прошлого года в Минске. Он был обвинен в создании в Беларуси «шпионской сети» из числа граждан страны, «которые за денежное вознаграждение выполняли его задания по сбору сведений разведывательного характера в военно-политической сфере». В отношении Шаройко было заведено уголовное дело по 358 статье Уголовного кодекса - за шпионаж.

Суд над Шаройко прошел в Верховном суде Беларуси в феврале, но приговор не опубликован до сих пор. Украинские эксперты предполагают, что Павел Шаройко был задержан в Беларуси в ответ на задержание в Чернигове белорусского гражданина Юрия Политики. Он подозревается в сборе секретной информации в Украине в пользу иностранного государства.