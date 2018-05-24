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В Любанском районе отец и сын «порыбачили» на 3000 рублей

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  • 24.05.2018, 9:18
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Рыбаков-нелегалов продолжают массово штрафовать.

Рыболовов-нелегалов поймали на днях на Любанщине на озере Вечера местные госинспекторы, сообщают в пресс-службе Госинспекции охраны животного и растительного мира Беларуси.

Два браконьера, как оказалось позже - отец и сын из деревни Заболоть, решили порыбачить парой сетей общей длиной около ста метров. Этим незаконным способом им удалось словить 42 серебряных карася весом 25 килограммов.

А так как на промысел мужчины отправились во время действия нерестового запрета, то вред, причиненный ими природе, особенно ощутим. В Госинспекции оштрафовали рыбаков на 3000 с лишним белорусских рублей, конфисковали сети и надувную резиновую лодку.

К слову, в некоторых регионах Беларуси нерестовый запрет на лов рыбы уже снят: с 18 мая его отменили на Гомельщине и Брестчине. А вот в Минской, Гродненской и Могилевской областях ловить рыбу нельзя вплоть до 30 мая.


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