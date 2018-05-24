«Граду и пиру» Александр Хоц

24.05.2018, 9:36

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Александр Хоц

Фото: facebook.com

Какой ответ надеются услышать несчастные семьи погибших на "Боинге"?

Ужасно грустное открытое письмо родных сбитого российскими войсками Боинга - в адрес россиян накануне ЧМ по футболу. По многим причинам - грустное.

"Пусть этот чемпионат мира пройдет в духе добра, - говорится в тексте обращения. - Но нам больно осознавать мрачную иронию в том, что российские лидеры, которые будут приветствовать мир с распростертыми объятиями, - это те, кто главным образом виновен в разрушении нашего мира. Что это те же самые лидеры, которые упорно стремились скрыть правду".

Похоже, люди слабо понимают, к кому обращаются. "Хотите ли вы жить в стране, в которой не осталось места правде?" - спрашивают авторы. Но адресаты этого письма как раз и "хотят жить" там, где государственная ложь - условие их комфортного обитания.

Помимо хлеба, зрелищ и "величия" - путинскую массу мало что интересует, и обращаться к ней, как к гражданскому обществу европейского типа (в надежде на реакцию), - полнейшая наивность.

Какой ответ надеются услышать несчастные семьи? "Это не Россия", "нас-там-нет", "хотите нам сорвать чемпионат?", "пошли вы на хер со своей русофобией"?..

В чем смысл обращения к "народу", который (надо понимать) отделяется в письме от преступного руководства? Как раз в момент, когда "народ и партия" недавно подписали новый шестилетний контракт на продолжение войны и оккупации, имперской спеси, лжи и курса на дальнейшее "величие" (от военного до спортивного)?

Что означает просьба "помнить" о военном преступлении посреди мирового "праздника спорта" в оккупирующей стране? Вставать на трибунах в знак памяти? Выходить к стадионам с плакатами? Вступать в дискуссии с фанатами о принадлежности "Бука"? Всем народом отменять чемпионат или его бойкотировать?

При всем сочувствии к горю семей, странно видеть плакаты, взывающие к совести и обращенные к толпам ломящейся на стадионы массовки в мутном припадке патриотизма. Не место это и не время.

Зато (было бы) место и время - громкому письму с чётким призывом к бойкоту "мундиаля", - чтобы ни один "мунд-ак", мечтающий о нем в России, не забывал о позорном статусе "принимающей стороны".

Уместным был бы призыв - не к чемпионату "в духе добра", не к России, а к бойкоту "в духе позора". (Поскольку невозможно желать "добра" спортивной "развлекухе" на фоне государственной агрессии и смерти украинцев). Да и на фоне голодовки Олега Сенцова - в частности.

Все это надо было делать раньше, когда виновные стали известны журналистам и следствию, а судьба ЧМ во многом зависела от общественного настроя на Западе. Надо было бомбить посланиями собственные правительства, требуя отмены государственных визитов в Москву и полной изоляции убийц 290 мирных граждан в небе над оккупированной страной.

Это было бы единственно достойным мотивом для писем - вместо призывов к общественной "совести" россиян и пожеланий "добра" их позорному проекту по "прикрытию" преступной политики.

Александр Хоц, Фейсбук