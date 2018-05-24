Трамп собрался ввести пошлину в 25% на импортные автомобили 3 24.05.2018, 9:58

1,466

ФОТО: EPA

В США считают, что импорт автомобилей разрушает внутреннюю автомобильную промышленность.

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность введения пошлины в 25% на импорт легковых автомобилей, грузовиков и запчастей для защиты американского автопрома. Об этом сообщает Reuters в четверг, 24 мая.

Отмечается, что этот вопрос уже отдан на проработку министру промышленности и торговли Уилбуру Россу. Он после встречи с Трампом сделал заявление о том, что по некоторым данным "на протяжении десятилетий импорт из-за рубежа разрушал нашу внутреннюю автомобильную промышленность".

Теперь министерству предстоит ответить на вопрос, может ли упадок этой отрасли угрожать национальной безопасности США. Уилбер Росс пообещал, что расследование будет "тщательным, справедливым и прозрачным".

Также сообщается,что новые пошлины могут стать особенно болезненными для азиатских автопроизводителей, включая Toyota, Nissan, Honda и Hyundai, которые считают США основным рынком.

"Это объявление вызвало широкую распродажу и акции автопроизводителей по всем США", – пишет агентство.

Напомним, в начале марта Дональд Трамп ввел 25-процентные пошлины на ввоз стали и 10-процентные – на ввоз алюминия. В Евросоюзе с сожалением встретили это решение и пообещали дать "решительный" ответ. Позже Вашингтон отложил введение пошлин, оно должно вступить в силу с 1 июня.