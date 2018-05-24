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Могилевские журналисты требуют разобраться с милицейским беспределом

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  • 24.05.2018, 10:25
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Журналисты выразили протест брутальным действиям милиции.

Ситуацию с задержанием фрилансера Алины Скребуновой журналистское сообщество рассматривает как попытку запугать независимые СМИ, сообщает могилевская «Весна».

Члены Белорусской ассоциации журналистов из Могилева и Белынич направили коллективное обращение в Управление внутренних дел Могилевского облисполкома, горисполком и облисполком.

Под документом подписалось семь человек – членов БАЖ. Они попросили объяснить, почему фрилансера Алину Скребунову, которую преследуют за журналистскую деятельность, 21 мая задерживали настолько брутальным способом:

«21 мая 2018 года была насильно задержана и доставлена в Ленинский отдел милиции журналистка-фрилансер Алина Скребунова. Ей удалось снять то, что с ней происходило на камеру мобильного телефона. Как следует из записи, задерживали журналистку люди в штатском. Они не объяснили, чем вызвана такая форма обхождения и не представились. Машина, в которой двое мужчин приехали за Скребуновой, была не служебная. Все это выглядит как похищение человека, а не его законное задержание», — указано в обращении.

Дальнейшее развитие ситуации показало, что насилие в отношении журналистки был организован только для того, чтобы в Ленинском отделе милиции ей вручили повестку на 23 мая.

Могилевские журналисты выразили протест против таких действий милиции. Подписанты считают, что ситуация с Алиной – это попытка запугать независимые СМИ:

«Мы рассматриваем метод, избранный милицией, для задержания Алины Скребуновой попыткой запугать журналистское сообщество и считаем необходимым заявить, что это не допустимо для правовой демократической страны. Подобное обращение с журналисткой не способствует росту авторитета органов милиции в обществе», — отмечается в заявлении.

Подписанты попросили объяснить, чем была вызвана необходимость насильственного задержания журналистки, а также привлечь к ответственности тех, кто принимал такое решение и его выполнял. Также журналисты требуют, чтобы подобных ситуаций, как со Скребуновай, больше не повторялось. Алину Скребунову и оператора Евгения Глушкова обвиняют в том, что они незаконно сделали два сюжета для телеканала БелСАТ. Сами фрилансеры считают, что административные процессы в отношении них милиция начала под давлением КГБ.


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